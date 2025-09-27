Sahara | Le soutien international au plan marocain d’autonomie s’est davantage renforcé à l’AG de l’ONU (Bourita)

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a souligné, vendredi à New York, que la participation marocaine à la semaine de haut niveau de la 80è session de l’Assemblée générale de l’ONU a permis de renforcer davantage la dynamique internationale impulsée par SM le Roi Mohammed VI en soutien au plan d’autonomie et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

“Au cours des dernières années, Sa Majesté le Roi a enclenché une dynamique de soutien à l’initiative d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale du Royaume, comme seule base pour résoudre le différend régional autour du Sahara marocain”, a indiqué M. Bourita dans une déclaration à la presse en marge de la session de l’Assemblée générale.

Cet élan de soutien sans équivoque a été davantage renforcé par les rencontres bilatérales qui ont eu lieu en marge de cette Assemblée générale, a-t-il dit, en rappelant les positions de grandes puissances et de pays influents en faveur de la souveraineté nationale du Royaume et du plan marocain d’autonomie.

Il a, dans ce cadre, évoqué la position américaine “qui encourage les investissements sur tout le territoire marocain, y compris les provinces du Sud”, soulignant que cette position représente “un tournant que l’on pourrait qualifier de reconnaissance économique de la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud”.

Il a, à ce propos, rappelé que Sa Majesté le Roi a toujours affirmé que le Maroc ne pouvait s’engager dans des partenariats à même de porter atteinte à son intégrité territoriale.

“Il s’agit d’une nouvelle indication, après celles données par le Royaume-Uni, la France et d’autres pays, qui considèrent désormais que les provinces du Sud représentent une opportunité de développement, une porte d’accès au continent africain et pour développer et renforcer leur partenariat avec le Royaume du Maroc”, a conclu le ministre.

