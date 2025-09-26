Après la réélection de son Président, l’ANME installe son nouveau Bureau Executif

Partager Facebook

Après la réélection de son Président, Driss Chahtane, jeudi 18 septembre 2025, l’ANME a installé son nouveau Bureau Executif ce vendredi 26 septembre.

Le bureau exécutif de l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a tenu sa première réunion, marquant l’amorce d’une nouvelle phase organisationnelle dans un esprit de continuité, imprégné d’un sens élevé de responsabilité commune.

Outre la formation du bureau exécutif et la nomination de ses membres, cette réunion a été l’occasion de définir les axes du plan d’action de l’Association au titre de la prochaine étape, précise l’ANME dans un communiqué publié vendredi, ajoutant que la composition du bureau exécutif reflète le pluralisme et la diversité des composantes du paysage médiatique national.

Présidé par Idriss Chahtane, le bureau exécutif comprend, en tant que présidents d’honneur, Abdelmounaïm Dilami, Ahmed Charai, Bahia Amrani et d’Abdellah El Ferdaous, en plus de sept vice-présidents, en l’occurrence Aziz Daki, Fatim-Zahra Ouriaghli, Hicham Lakhlifi, Mohamed Selhami, Khalid Belyazid, Mohamed Haitami et Khalid El Hariry. Le secrétariat général a été confié à Mokhtar Laghzioui, avec Ichrak Moubsit en tant que secrétaire général adjointe.

La trésorerie sera assurée, quant à elle, par Mohamed Haitami, qui sera épaulé par Hicham Lakhlifi en tant qu’adjoint.

Pour ce qui est de la liste des conseillers, elle comprend Abdelhamid Jmahri, Fahd Iraqi, Hassane El Guennouni, Ahmed Najim, El Mehdi Allabouch, Lahcen Aouad et Mohamed Taki Allah Abajazim.

Avec l’installation de ses membres, le bureau exécutif inaugure une nouvelle ère fondée sur l’engagement et le renouveau, souligne le communiqué, notant que les membres ont réitéré leur volonté collective de préserver les acquis réalisés au cours des dernières années, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le secteur.

Dans ce sillage, l’Association entend poursuivre son action pour la qualification de l’entreprise médiatique, l’amélioration des conditions financières et professionnelles des journalistes, le renforcement des partenariats institutionnels, la défense de la liberté de la presse et la lutte contre la prolifération des plateformes illégales qui portent atteinte à la crédibilité de la profession.

Parallèlement, l’ANME intensifiera les initiatives de dialogue et de concertation avec les autorités publiques et les institutions partenaires, tout en veillant à renforcer son rôle en tant qu’acteur fédérateur de la profession. Elle s’emploiera également à mettre en avant le rôle de la presse nationale dans le rayonnement du Royaume à l’échelle régionale et internationale, d’autant plus que le Maroc s’apprête à accueillir de grandes échéances sportives et culturelles.

A cette occasion, le président de l’Association, Idriss Chahtane, a indiqué que la mise en place du bureau exécutif traduit “la confiance et l’ampleur de la responsabilité qui nous incombe”, ajoutant que “nous sommes conscients des défis à relever et de l’importance de préserver l’unité et la solidarité au sein de la famille médiatique”.

“Notre mission est claire : défendre les intérêts de la presse nationale, améliorer son environnement, et nous préparer à l’avenir en renforçant nos institutions médiatiques pour qu’elles soient plus fortes, plus crédibles et plus influentes”, a affirmé M. Chahtane, cité dans le communiqué.

L’Association nationale des médias et des éditeurs confirme ainsi son rôle central en tant que force de proposition et partenaire crédible pour la promotion d’une presse nationale forte, moderne et capable d’accompagner les grandes transformations que connaît le Royaume, conclut le communiqué.

LR/ANME