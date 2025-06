Sahara | Le Parlacen réaffirme son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Parlement centraméricain (Parlacen) a réaffirmé, à San Salvador, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara, ainsi qu’à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale du Royaume.

Dans une résolution adoptée à l’unanimité lors d’une réunion de son Assemblée générale mercredi, le Parlacen “exprime son soutien au plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc comme la seule solution sérieuse, pragmatique et crédible au conflit sur le Sahara et réaffirme son appui à l’intégrité territoriale du Royaume”.

Le Parlement centraméricain a, dans ce cadre, appelé la communauté internationale à soutenir les efforts diplomatiques et politiques visant à parvenir à une solution définitive et pacifique à ce différend artificiel devant garantir la stabilité de la région et le respect de la souveraineté du Maroc.

En tant que forum démocratique pour la concertation politique régionale, le Parlacen a également souligné sa responsabilité de promouvoir le respect des traités internationaux régissant la souveraineté et l’intégrité territoriale des États. Il a, dans ce cadre, fait part de son engagement à soutenir la position du Maroc et son droit légitime à préserver son intégrité territoriale.

Par ailleurs et à l’occasion du 10è anniversaire de l’adhésion du Royaume à ce groupement régional en tant que membre observateur, le Parlement centraméricain a mis en avant les relations étroites avec le Royaume, notant que ce partenariat reflète un engagement commun en faveur du dialogue politique, de la concertation parlementaire et de la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable au niveau international.

Le Parlacen a, en outre, salué le rôle pionnier dont s’acquitte le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour promouvoir le dialogue et la concertation internationale en faveur de la paix.

Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a prix part aux côtés du vice-président de la République du Salvador, Félix Ulloa, à l’ouverture à San Salvador du Forum économique parlementaire sur l’investissement et le développement.

A cette occasion, le président de la Chambre des conseillers a salué les positions du Parlement centraméricain en soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et à sa souveraineté sur son Sahara.

Par la suite, M. Ould Errachid s’est vu attribuer un certificat qui souligne le rôle de la Chambre des conseillers dans le renforcement de la coopération avec les parlements latino-américains, et qui reconnait que l’initiative marocaine d’autonomie est l’unique solution pour mettre fin au différend régional artificiel autour du Sahara marocain.

Une délégation du Parlement centraméricain conduite par son président Carlos Hernandez avait visité le Royaume du 14 au 19 avril dernier. Elle s’est rendue notamment à Laâyoune, où a été signée la “Déclaration de Laâyoune”. Cette déclaration salue le nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud, ainsi que la stabilité et la prospérité qui y règent sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

LR/MAP