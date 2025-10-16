Safran au Maroc | « Talents, dynamique industrielle, infrastructures modernes », Olivier Andriès sur BFM-TV

Partager Facebook

Le Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est un choix évident pour l’investissement dans l’aéronautique puisqu’il offre des talents, une vraie dynamique industrielle et des infrastructures très modernes, a affirmé jeudi le Directeur général et administrateur du groupe Safran, Olivier Andriès.

“Nous avons fait le choix d’investir dans le Complexe de moteurs d’avions à Nouaceur en fonction des conditions d’accueil, des talents et des infrastructures, donc c’est un choix global qui est totalement objectif”, a souligné M. Andriès qui était l’invité de l’émission “Good Morning Business” sur la chaîne française BFM business.

Relevant que le Royaume dispose d’écoles d’ingénieurs “formidables” et d’un environnement macroéconomique stable, le Directeur général du groupe français a indiqué que “le Maroc est un pays absolument stratégique pour Safran, un pays où nous avons développé progressivement nos activités depuis 25 ans”.

Aujourd’hui, a-t-il précisé, “le groupe compte 5.000 salariés au Maroc, des talents extraordinaires, engagés, enthousiastes et au meilleur niveau de performance opérationnelle. Nous y sommes très bien accueillis”.

M. Andriès a dans ce contexte affirmé que le groupe Safran augmente sa capacité d’assemblage des moteurs d’avions “à un moment où ses clients avionneurs, Airbus et Boeing, sont en train de monter en cadence”.

“Nous avons décidé d’investir dans de nouvelles capacités d’assemblage de moteurs conformément à notre stratégie de résilience, de sorte à disposer au minimum d’une double source pour l’ensemble de nos activités”, a-t-il expliqué, citant l’investissement de Safran dans les nacelles d’avions pour se doter de deux sites de fabrication de nacelles Airbus A 320 en France et à Casablanca “qui a une performance extraordinaire”.

Le groupe, a-t-il ajouté, a en effet procédé de la même façon sur l’assemblage des moteurs en optant pour la création de la nouvelle usine de Nouaceur.

Il a en outre indiqué que son groupe a développé le premier moteur électrique certifié dans le secteur aéronautique et que beaucoup d’entreprises et de start-up sollicitent Safran pour équiper leurs projets de plateformes de ce type de moteurs.

SM le Roi Mohammed VI avait présidé, lundi à Nouaceur, la cérémonie de présentation et de lancement des travaux de réalisation du complexe industriel de moteurs d’avions du groupe Safran.

Le nouveau complexe, qui comprendra une usine d’assemblage et de test des moteurs d’avions du groupe Safran et une autre dédiée aux activités de maintenance et de réparation des moteurs d’avions de nouvelle génération LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion), est de nature à créer plusieurs opportunités d’emploi pour les jeunes Marocains à la hauteur de la formation dont ils ont bénéficiée.

Leader mondial n°1 des fabricants de moteurs d’avions court et moyen-courrier et 3e acteur aéronautique mondial hors avionneurs, le groupe Safran renforce sa présence au Maroc où il a choisi de s’implanter depuis 25 ans, témoignant, ainsi, de la montée en puissance de la base aéronautique marocaine, édifiée grâce à la vision clairvoyante et au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

LR/MAP/BFM-TV