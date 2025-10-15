Le Président de la République de Guinée Équatoriale reçoit en audience M. Amara

Partager Facebook

Le président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) et de l’Union des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions similaires d’Afrique (UCESA), Abdelkader Amara, a été reçu en audience par le président de la République de Guinée équatoriale, Son Excellence M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Cette audience, à laquelle ont pris part M. Marcelino Owono Edu, président du Conseil national pour le développement économique et social de la Guinée équatoriale, ainsi que l’Ambassadeur du Royaume du Maroc à Malabo, Ghoulam Maichane, en présence de hauts responsables des deux Conseils, s’inscrit dans le cadre de la coopération institutionnelle entre les Conseils, indique un communiqué du CESE.

A cette occasion, M. Amara a mis l’accent sur la qualité exceptionnelle des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée équatoriale, basées sur la solidarité africaine, le respect mutuel et la convergence de vues sur les grands enjeux du développement du continent.

Aussi, il a rappelé l’attachement du Maroc, conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aux principes d’intégration régionale qui constituent le socle majeur de sa coopération africaine et l’engagement du CESE du Maroc dans la promotion d’agendas citoyens en matière de développement durable.

De son côté, SEM Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a mis en exergue le rôle pionnier joué par le Royaume du Maroc qui en fait un modèle édifiant et inspirant en matière de transformation structurelle des économies africaines au service d’un développement durable et inclusif. Il a également salué le rôle du CESE du Royaume du Maroc dans le renforcement de l’intégration régionale ainsi que son soutien à l’adhésion du CNDES équato-guinéen à l’UCESA.

Par ailleurs, le président de la République de Guinée équatoriale s’est félicité des perspectives de coopération entre les deux Institutions pour soutenir des politiques publiques pertinentes au regard des enjeux communs, en particulier dans les domaines de la diversification économique et de l’emploi des jeunes, conclut le communiqué.

LR/MAP