Portugal | Ouverture des travaux du Forum social de Porto avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux du Forum social de Porto ont débuté, jeudi, avec la participation du Maroc. Le Royaume est représenté par le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, à cet événement de premier plan, qui réunit de hauts responsables de 23 pays ainsi que des partenaires sociaux et des institutions européennes et internationales.

Organisé en coordination avec la Commission européenne sous le thème “Des emplois de qualité dans une Europe sociale et compétitive”, ce forum de deux jours vise à contribuer à l’élaboration du nouveau plan de mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et de la feuille de route pour des emplois de qualité.

Le Forum social de Porto 2025 se veut un espace de renforcement de la compétitivité sociale de l’Europe à travers la création d’emplois de qualité, répondant ainsi au besoin urgent pour le Vieux Continent de renouveler sa compétitivité au moyen d’un agenda social ambitieux.

Les discussions porteront sur plusieurs thématiques et dialogues de haut niveau axés sur le renforcement de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, en conciliant compétitivité et justice sociale, la liberté et l’équité de la mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne, ainsi que la promotion d’environnements de travail équitables garantissant des emplois de qualité et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les participants débattront également des moyens de promouvoir l’emploi de qualité comme levier essentiel pour consolider la compétitivité de l’Europe, dans la perspective de l’adoption d’un quatrième objectif à l’horizon 2030 dans le cadre du plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux.

Le programme comprend aussi une session centrée sur le thème “La perspective mondiale : emploi et politiques sociales dans un contexte élargi”, ainsi qu’un événement consacré à la question de ce que représente un emploi de qualité aujourd’hui et demain.

Le Forum connaît la participation de plus de 200 personnalités de haut niveau, dont Antonio Costa, président du Conseil européen, Luís Montenegro, Premier ministre portugais, Roxana Menzato, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée des droits sociaux et des compétences, ainsi que Rosário Palma Ramalho, ministre portugaise du Travail, de la Solidarité et de la Protection sociale.

Participent également à cette rencontre des représentants des organisations patronales et syndicales européennes, telles que Business Europe, l’Union des entreprises d’Europe, et la Confédération européenne des syndicats, en plus de responsables d’organisations internationales comme l’Organisation internationale du Travail et l’Organisation de coopération et de développement économiques.

LR/MAP