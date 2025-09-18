Casablanca | Driss Chahtane réélu pour un second mandat à la tête de l’ANME

Le président sortant de l’Association Nationale des Médias et des Editeurs (ANME), Driss Chahtane vient d’être réélu pour un second mandat et ce, à l’issue de l’Assemblée Générale de l’association tenue jeudi à Casablanca.

Tenue en présence de représentants et patrons de différents médias nationaux, dont la presse écrite, électronique et régionale et des chaînes privées, cette assemblée a été marquée par l’approbation à l’unanimité des rapports moral et financier de l’association.

Dans le rapport moral, figurent toutes les activités et autres initiatives de l’association pendant le mandat écoulé ainsi que les projets à venir en faveur d’une presse professionnelle, libre et responsable. Le document évoque aussi les réalisations acquises dont la poursuite de la subvention des salaires à travers la tenue d’une série de réunions avec les secteurs parallèles concernant la situation des professionnels, ainsi que la poursuite par l’ANME de la défense des médias en tant que membre de la Commission de soutien.

Le rapport fait aussi état du suivi par l’ANME des réformes dans le domaine de la presse, notamment son avis sur le soutien des médias, rappelant que ces réformes constituent une étape cruciale pour renforcer la gestion autonome de la profession.

Concernant la presse sportive, le rapport met l’accent sur les efforts de l’association en faveur de l’amélioration des conditions de travail des journalistes et photographes sportifs, citant, entre autres, l’exemple de la carte des stades qui permet aux journalistes de couvrir les matchs de la Botola Pro D1 Inwi.

Dans une déclaration à la presse, M. Chahtane a indiqué que l’ANME se prépare à de nouveaux projets dont l’implication effective dans le prochain Conseil National de Presse, soulignant la priorité de renforcer la place des éditeurs au sein dudit conseil.

Et d’ajouter que l’association envisage de poursuivre ses efforts en faveur du soutien des entreprises de presse avant la fin d’année, révélant son intention de solliciter du gouvernement une augmentation des subventions à hauteur de 300 millions de dirhams au lieu de 240 millions de dirhams actuellement.

L’assemblée générale a été marquée par un échange de points de vue entre les membres, qui ont abordé un ensemble de questions intéressant le secteur des médias et le développement continu de la presse au Maroc.

LR/MAP