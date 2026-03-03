Pêche maritime | Nouvelles décisions ministérielles sur le zoning des chalutiers côtiers et des palangriers

Le secrétariat d’Etat chargé de la Pêche maritime a adopté deux décisions ministérielles portant sur le zoning des chalutiers côtiers et des palangriers, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques du Plan Halieutis et pour assurer une gestion durable des ressources halieutiques.

La décision n°PC CHAL-01/26 du 03 février 2026 fixe le zoning des chalutiers côtiers en subdivisant les eaux maritimes marocaines en cinq unités d’aménagement, avec des ports de débarquement et des limites géographiques clairement définis, fait savoir le secrétariat d’Etat dans un communiqué.

À compter de la campagne de pêche 2026, chaque chalutier côtier est tenu d’opérer dans une seule unité d’aménagement, avec l’obligation de débarquer ses captures dans les ports relevant de l’unité choisie, lesquels seront mentionnés sur la licence de pêche du navire.

Parallèlement, la décision n°PC PAL-01/26 du 26 janvier 2026 portant amendement de l’article 02 de la décision N°PC-PAL 01/25 fixant le zoning des palangriers adapte les 3 zones de pêche et les ports de débarquement afin d’assurer une meilleure cohérence entre l’activité de cette flottille et la capacité d’accueil des ports concernés.

Ces décisions de zoning ont été adoptées à l’issue d’un processus de concertation et de consultation avec les professionnels de la pêche.

L’objectif principal du zoning est de garantir une organisation spatiale cohérente et équilibrée, favorisant une exploitation durable des ressources marines, tout en assurant la viabilité économique d’exploitation.

Ces mesures de zoning constituent une première phase d’un processus progressif de réorganisation des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries. D’autres mesures complémentaires seront mises en œuvre ultérieurement.

