Décès de SA Cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani | M. Akhannouch représente SM le Roi à la présentation des condoléances

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sur Hautes Instructions Royales, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a représenté, lundi à Doha, Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la présentation des condoléances à la suite du décès de Son Altesse Cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani.

Lors d’une audience au Palais de Lusail, M. Akhannouch a présenté les condoléances de Sa Majesté le Roi à l’Émir de l’État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, auquel il a remis un message de condoléances et de compassion adressé par le Souverain à la suite du décès de son père, SA Cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani.

À cette occasion, l’Émir de l’État du Qatar a exprimé ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sa fierté des liens personnels qui le lient à Son Frère Sa Majesté le Roi, ainsi que de la solidité des relations unissant les deux pays frères, l’État du Qatar et le Royaume du Maroc.

Outre M. Akhannouch, la délégation marocaine prenant part à la présentation des condoléances comprend le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, ainsi que l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Qatar, M. Mohamed Setri.

Dans un message de condoléances adressé à SA Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Sa Majesté le Roi a affirmé avoir appris « avec une immense affliction et un profond regret la douloureuse nouvelle de la perte par votre illustre famille princière de votre vénéré père, Son Altesse Cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, que Dieu l’entoure de Sa sainte miséricorde et l’accueille dans Son vaste paradis parmi Ses serviteurs comblés ».

En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi a exprimé à Son Altesse, et à travers lui, à son illustre famille princière ainsi qu’au peuple qatari frère, Ses plus vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion à la suite de cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de lui accorder patience et réconfort.

LR/MAP