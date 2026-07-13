AES 2026 | La 4ème édition sous le signe des transitions comme moteurs de croissance

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Les travaux de la 4ème édition de l’Africa Economic Symposium (AES), organisée par le Policy Center for the New South (PCNS) sous le thème « Transformer les transitions en croissance », ont démarré, lundi à Rabat, avec la participation de plus de 200 économistes, décideurs publics et universitaires représentant une quarantaine de nationalités.

Ce symposium constitue un véritable espace d’échange consacré aux principaux défis macroéconomiques et structurels auxquels le continent est confronté, notamment les transitions climatique, numérique et sociale, ainsi qu’aux politiques publiques susceptibles de transformer ces mutations en leviers de croissance durable

Intervenant à la séance inaugurale, le président exécutif du PCNS, Karim El Aynaoui, a souligné que l’année en cours s’annonce particulièrement difficile pour de nombreuses économies africaines, notamment avec le rétrécissement des marges de manœuvre budgétaires, les pressions qui continuent de s’exercer sur les politiques monétaires, en plus des défis liés au retour de l’inflation et à la préservation de la crédibilité des politiques économiques.

M. El Aynaoui a également relevé que les gouvernements africains font face à une demande grandissante en faveur d’une croissance plus soutenue et de politiques publiques plus efficaces dans les domaines de la santé et de l’éducation, dans un contexte géopolitique marqué par une fragmentation accrue.

Ces défis sont d’autant plus complexes lorsque les sociétés connaissent des divisions internes, a-t-il expliqué, faisant observer que les décideurs sont appelés à naviguer dans un environnement international de plus en plus incertain.

Dans ce contexte, M. El Aynaoui a réaffirmé l’attachement du PCNS à une approche fondée sur les faits, les données et la recherche scientifique afin d’accompagner les décideurs publics dans l’élaboration de politiques publiques adaptées aux mutations en cours.

Il a indiqué que le PCNS entend poursuivre cette mission à travers différentes plateformes de dialogue et de recherche, saluant, à cet égard, le soutien apporté notamment par l’Union africaine (UA) et la Banque mondiale dans le cadre du projet African Think Tanks Platform (ATTP), qui réunit plusieurs centres de réflexion africains autour de l’amélioration des politiques publiques.

M. El Aynaoui a, par ailleurs, mis en avant l’importance de ces rencontres pour favoriser les échanges entre chercheurs, experts et responsables publics, estimant que leur valeur réside autant dans la qualité des débats que dans les réseaux de coopération qu’elles permettent de créer.

Depuis sa création, l’AES s’est imposé comme un espace privilégié de réflexion et d’échange, où les perspectives mondiales rencontrent les réalités africaines et où l’analyse rigoureuse informe l’action publique.

En quatre éditions seulement, l’événement a plus que doublé son audience et son rayonnement, témoignant d’un engagement collectif à mieux comprendre les dynamiques macroéconomiques et structurelles qui façonnent le devenir du continent.

Ce symposium de deux jours sera l’occasion d’examiner les moyens pour l’Afrique de transformer l’abondance de ses ressources naturelles en opportunité de développement et de naviguer la transition climatique et énergétique pour une croissance résiliente.

Il analysera aussi les leviers permettant de faire de la transformation numérique un moteur de changement structurel inclusif, de recalibrer les politiques sociales au service d’une croissance partagée et de mobiliser les architectures de financement requises pour soutenir ces trajectoires de transformation.

LR/MAP