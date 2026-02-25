New York | M. Hilale briefe le CS de l’ONU sur la situation en République Centrafricaine

Partager Facebook

A l’invitation de la présidence britannique du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois de février, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, en sa qualité de président de la Commission pour la Consolidation de la Paix et de la Configuration République Centrafricaine, a briefé mercredi le Conseil sur les développements politiques au lendemain des élections en République centrafricaine.

Dans son allocution, M. Hilale a déclaré que les avancées notables enregistrées en République centrafricaine en matière de paix, de sécurité et de stabilité, permettent d’élargir l’engagement de la communauté internationale et d’explorer de nouvelles perspectives socio-économiques, tout en assumant pleinement la responsabilité de consolider et de préserver les acquis chèrement obtenus.

Il a évoqué, à ce propos, la tenue pacifique, libre et transparente des élections présidentielle, législatives, régionales et municipales du 28 décembre 2025. Il a félicité, au nom de la Commission pour la Consolidation de la Paix, Son Excellence le Président Faustin Archange Touadéra, pour sa réélection et pour l’engagement du gouvernement centrafricain pour la démocratie et la continuité institutionnelle.

Parallèlement, M. Hilale a souligné que la mise en œuvre durable de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation de 2019 demeure prioritaire, indiquant que si des progrès importants ont été accomplis, des défis sécuritaires persistent.

Dans cette perspective, l’ambassadeur a souligné quatre priorités: la poursuite de la réforme du secteur de la sécurité et l’extension de l’autorité de l’Etat; la consolidation du processus de désarmement, démobilisation et réintégration, ayant conduit à la démobilisation de 13 des 14 groupes armés; le renforcement de la justice et de l’état de droit, notamment par l’appui à la Cour pénale spéciale et à la justice transitionnelle; ainsi que le renforcement du lien entre stabilisation et développement inclusif.

Abordant le Plan national de développement 2024-2028 de la République Centrafricaine, M. Hilale a rappelé que le Royaume du Maroc a organisé, à la demande du gouvernement de la République Centrafricaine, la Table ronde des partenaires à Casablanca les 14 et 15 septembre 2025. Cette Conférence des donateurs a permis de mobiliser environ 9 milliards de dollars, ce qui a constitué une réalisation majeure en 2025 pour mettre en œuvre les projets structurants du pays.

M. Hilale a appelé à soutenir la concrétisation de ces projets, essentiels pour relancer l’investissement public, reconstruire les infrastructures de base et stimuler une croissance économique inclusive.

Dans ce cadre, le président de la Configuration RCA a mis en exergue le Fonds Emai, lancé officiellement par le gouvernement de la République Centrafricaine en marge de la Table Ronde des Partenaires de Casablanca, et a encouragé les Etats membres et les partenaires à y contribuer.

M. Hilale a, par ailleurs, rappelé que la MINUSCA demeure un partenaire primordial pour les efforts de consolidation de la paix en République Centrafricaine, notant que cette mission n’est pas seulement une force de maintien de la paix, mais également un partenaire essentiel dans le processus de stabilisation et de développement.

Cette réunion a été marquée notamment par la présentation du rapport du Secrétaire général des Nations Unies, par la Représentante spéciale du Secrétaire général et cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza.

LR/MAP