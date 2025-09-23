Nasser Bourita s’entretient à New York avec son homologue argentin, Gerardo Werthein

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi à New York, avec son homologue argentin, Gerardo Werthein.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cet entretien, M. Werthein a salué les relations d’amitié liant Rabat et Buenos Aires, en soulignant la volonté des deux parties de renforcer la coopération dans plusieurs domaines.

Lors de cette entrevue, tenue en marge de la 80è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, les deux ministres ont également évoqué un éventail de questions d’intérêt commun.

