Nasser Bourita s’entretient à New York avec son homologue argentin, Gerardo Werthein

Par Le Reporter.ma 23/09/2025 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Nasser Bourita s’entretient à New York avec son homologue argentin, Gerardo Werthein

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi à New York, avec son homologue argentin, Gerardo Werthein.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cet entretien, M. Werthein a salué les relations d’amitié liant Rabat et Buenos Aires, en soulignant la volonté des deux parties de renforcer la coopération dans plusieurs domaines.

Lors de cette entrevue, tenue en marge de la 80è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, les deux ministres ont également évoqué un éventail de questions d’intérêt commun.

LR/MAP

Tags

,
,

Voir aussi

Maroc-Chine | Nasser Bourita s’entretient à Pékin avec son homologue chinois Wang Yi

Maroc-Chine | Nasser Bourita s’entretient à Pékin avec son homologue chinois Wang Yi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2025 | Tous droits réservés lereporter.ma