Maroc | La croissance économique prévue à 5,6% en 2026, selon BAM

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La croissance de l’économie nationale aurait connu une nette amélioration à 4,8% en 2025 et devrait se situer à 5,6% en 2026, avant de ralentir à 3,5% en 2027, selon les projections de Bank Al-Maghrib (BAM).

Au niveau national, les conditions climatiques très favorables ayant prévalu cette année devraient se traduire par une nette hausse de la production agricole, indique BAM dans un communiqué publié à l’issue de la première réunion trimestrielle de 2026 de son Conseil.

La récolte des trois principales céréales atteindrait, selon les estimations de la Banque centrale basées sur une superficie emblavée de 3,9 millions d’hectares, 82 millions de quintaux.

Dans ces conditions, BAM table, après une progression qui aurait atteint 5% en 2025, sur un rebond de la valeur ajoutée agricole de 14,4% en 2026, suivi d’un recul de 5,3% en 2027 sous l’hypothèse d’un retour à une campagne céréalière moyenne.

En regard, à la faveur notamment de la dynamique de l’investissement dans les infrastructures économiques et sociales, la croissance des activités non agricoles resterait robuste, oscillant autour de 4,5%.

LR/MAP