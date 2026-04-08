M. Nasser Bourita reçu en audience par le président de la République du Niger

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a été reçu en audience, mercredi à Niamey, par le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger, Chef de l’État.

A cette occasion, M. Bourita a transmis au Président nigérien les salutations fraternelles de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et les vœux du Souverain pour le peuple nigérien frère.

Le Président de la République du Niger a, de son côté, exprimé ses remerciements à Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, pour les actes de solidarité tangibles en faveur du Niger, ainsi que pour les initiatives régionales louables en faveur du développement et de la stabilité du Sahel.

L’audience intervient en marge de la 5e session de la Commission Mixte de Coopération entre le Maroc et le Niger, qui a tenu ses travaux ce jour à Niamey, sous la présidence de M. Nasser Bourita et de son homologue du Niger, M. Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur.

LR/MAP