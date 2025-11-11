L’UNESCO et la Fondation Maroc 2030 s’allient pour renforcer l’impact durable des grands événements sportifs

Partager Facebook

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et la Fondation Maroc 2030 ont signé, mardi à Rabat, un accord de partenariat établissant un cadre de coopération (2025-2030), visant à faire du sport un levier d’éducation, d’inclusion et de cohésion sociale.

Cet accord s’inscrit dans la dynamique nationale initiée à l’horizon de la CAN 2025, de la Coupe du Monde Féminine U-17 (2025–2029) et de la Coupe du Monde 2030, que le Royaume du Maroc accueillera, indique un communiqué de l’UNESCO.

Il s’agit du premier accord de la Fondation Maroc 2030 consacré à la dimension sociale et éducative du sport, marquant une étape clé dans son engagement pour un développement territorial durable.

“Avec la Fondation Maroc 2030, nous faisons du sport un moteur d’éducation et d’inclusion”, a souligné la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, citée dans le communiqué, ajoutant qu’”à travers de telles initiatives, nous transformerons l’élan des grands événements organisés dans le Royaume en actions durables pour les jeunes et les communautés locales”.

De son côté, le Président de la Fondation Maroc 2030, Fouzi Lekjaa, a relevé que “conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, cet accord de partenariat entre la Fondation Maroc 2030 et l’UNESCO permettra de consolider le rôle du sport et du football en particulier en tant qu’instrument de développement durable et vecteur d’inclusion sociale”.

Le projet spécifique “Des stades aux territoires : le sport, moteur de changement”, financé par l’UNESCO et mis en œuvre avec la Fondation Maroc 2030, constitue la première initiative issue de cet accord.

Il vise à ancrer l’héritage social de la CAN 2025 à travers trois volets, à savoir des tournois communautaires “CAN de la citoyenneté”, une campagne nationale “Valeurs du sport”, et un festival “Égalité et développement par le sport, incluant un module dédié aux jeunes filles et femmes.

En tant qu’agence chef de file du système des Nations Unies pour l’éducation physique et le sport, l’UNESCO accompagne ainsi la Fondation Maroc 2030 dans la mise en œuvre d’un modèle pionnier liant sport, éducation et développement durable.

Par cette coopération, la Fondation Maroc 2030 et l’UNESCO réaffirment leur volonté commune de transformer les valeurs du sport en moteur d’éducation, de solidarité et de progrès durable au bénéfice des jeunes et des communautés.

