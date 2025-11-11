Riyad | MoU entre le département du Tourisme et le groupe Naif Al Rajhi Investment

Partager Facebook

Un mémorandum d’entente (MoU) portant sur le développement de la Cité de la Méditerranée à Tanger a été signé entre le département du tourisme marocain et le groupe saoudien Naif Al Rajhi Investment, en marge de la 26e session de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies, tenue du 7 au 11 novembre à Riyad.

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, et le directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad, ont signé cet accord avec le groupe saoudien pour un investissement d’environ 250 millions de dirhams, indique un communiqué du ministère.

Identifiée parmi les projets locomotives de la feuille de route du tourisme 2023–2026, cette Cité comprendra un complexe d’animation et de loisirs haut de gamme, intégrant des composantes commerciales, culturelles et de divertissement, explique le communiqué, notant que ce projet contribuera à la création de 200 emplois directs et de nombreux emplois indirects, à la valorisation du littoral tangérois et à la consolidation du positionnement de Tanger comme destination touristique internationale de premier plan, tout en renforçant le rayonnement de la région Tanger–Tétouan–Al Hoceima.

Dans ce cadre, le département du Tourisme, à travers la SMIT, accompagnera l’investisseur afin d’assurer la bonne exécution du projet et son alignement avec la stratégie nationale de développement touristique durable, précise la même source.

Au-delà de cet accord, les deux parties ont convenu d’explorer de nouvelles perspectives d’investissement touristique, notamment dans le secteur de l’hôtellerie haut de gamme et d’autres segments à fort potentiel, confirmant ainsi l’intérêt croissant des opérateurs saoudiens pour le marché marocain.

Classé parmi les Top 100 Arab Family Businesses par Forbes Middle East, le groupe Naif Al-Rajhi Investment opère dans plus de 13 secteurs, dont l’hôtellerie, la restauration, la santé, l’énergie, la technologie et les marchés financiers, avec une présence en Arabie Saoudite et à l’international.

LR/MAP