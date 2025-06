L’intégration régionale en Afrique passe par le renforcement de la coopération entre acteurs institutionnels

Partager Facebook

L’intégration régionale en Afrique passe par la promotion d’une action collective de solidarité et de coopération à travers le développement de partenariats entre acteurs institutionnels, a affirmé vendredi à Laâyoune le Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Abdelkader Amara.

S’exprimant lors de la séance d’ouverture du Forum parlementaire sur la coopération économique entre le Maroc et le Parlement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), M. Amara a souligné l’importance de renforcer l’intégration régionale et continentale, en adoptant des mécanismes d’évaluation des risques souverains auxquels font face les pays africains.

Ces mécanismes, a-t-il poursuivi, visent à réduire les coûts d’emprunts, promouvoir des financements économiques durables et construire des chaines de valeur à forte portée sociale avec une valeur ajoutée accrue, notamment dans les secteurs d’alimentation, de textile, d’automobile, d’industrie pharmaceutique, de tourisme, d’enseignement supérieur et d’innovation.

Il a aussi mis l’accent sur l’importance de la création d’un fonds d’investissement public pour l’Afrique, qui servirait de levier de financement de projets de développement et la mise en place d’un mécanisme institutionnel d’accompagnement des entreprises marocaines, notamment les PME, sur le continent africain, dans la perspective de consolider leur présence à l’international.

M. Amara a fait savoir que la coopération réaliste et pragmatique, dans une logique gagnant-gagnant, entre les pays africains est au cœur des aspirations du CESE, conformément à la Vision Royale Éclairée appelant à un partenariat durable, fondé sur les valeurs de partage, de solidarité, d’intégration et de co-développement équitable.

D’autre part, il a plaidé pour la mise en œuvre des recommandations du CESE relatives au modèle de développement pour les provinces du Sud, afin de les ériger en pôle africain d’excellence pour l’échange et l’intégration économique.

Dans ce sens, il a estimé que le rôle central des provinces du Sud du Royaume dans l’intégration continentale s’explique notamment par les projets d’infrastructures phares parachevés ou en cours de réalisation.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Forum économique parlementaire Maroc-CEMAC vise à établir une plateforme institutionnelle de dialogue et d’échange autour des moyens de tirer vers le haut la coopération économique et de développer le commerce entre le Royaume et les pays membres de la Communauté.

LR/MAP