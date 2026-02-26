Les « A 3 » membres du CS saluent la Table ronde des partenaires de la RCA à Casablanca

Les trois pays africains, membres non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, communément appelé les “A 3”, à savoir la République Démocratique du Congo, la Somalie et le Liberia, ont salué, mercredi à New York, l’organisation par le Royaume du Maroc de la Table ronde des Partenaires de la République Centrafricaine à Casablanca, qui s’est tenue en septembre dernier, en vue de mobiliser les fonds pour mettre en œuvre le Plan national de développement 2024-2028 de la République Centrafricaine.

“Cette initiative a non seulement appuyé les efforts déployés par la MINUSCA, mais a également contribué à la mobilisation des fonds pour le Plan national de développement de la République Centrafricaine (2024-2028)”, s’est félicitée la Représentante permanente adjointe de la RDC, Jocelyne Lukundula, dans une déclaration au nom des trois pays africains lue lors d’une réunion d’information du Conseil de sécurité sur la situation en République Centrafricaine.

Elle a souligné que les trois pays africains membres du Conseil de sécurité encouragent un suivi rigoureux des résultats de cette table ronde afin de garantir que les engagements se traduisent par un soutien concret aux priorités de consolidation de la paix définies par le gouvernement centrafricain.

Lors de cette réunion, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, à l’invitation de la présidence britannique du Conseil de sécurité pour le mois de février, a briefé l’instance onusienne, en sa qualité de président de la Configuration République Centrafricaine de la Commission pour la Consolidation de la Paix (CCP), sur les avancées en matière de consolidation de la paix dans ce pays africain.

Dans ce cadre, la Représentante permanente adjointe de la RDC, au nom des pays africains du Conseil, a tenu à saluer le soutien constant de l’ambassadeur Hilale aux efforts de consolidation de la paix en République Centrafricaine.

Cette réunion s’est tenue également en présence du Représentant permanent de la République centrafricaine auprès des Nations Unies, l’ambassadeur Marius Nzessioué, qui a exprimé la reconnaissance de son pays au Royaume du Maroc, à travers M. Omar Hilale, président de la Commission pour la consolidation de la paix et président de la Configuration République Centrafricaine au sein de ladite Commission, le qualifiant d’”infatigable défenseur de la résilience centrafricaine”.

