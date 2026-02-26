L’Université Mohammed VI Polytechnique rejoint le réseau mondial de l’APSIA

Partager Facebook

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) annonce l’adhésion de sa Faculté de Gouvernance, Sciences Économiques et Sociales (FGSES) au réseau mondial de l’Association of Professional Schools of International Affairs (APSIA).

Cette intégration marque une étape majeure, faisant de la FGSES la première institution du continent africain et de la région MENA à rejoindre ce consortium international de référence. La FGSES apporte au réseau APSIA une contribution fondée sur des perspectives issues du continent africain en matière de gouvernance et de développement. Son adhésion contribue ainsi à enrichir la dimension interculturelle des programmes de formation, de recherche et d’enseignement d’APSIA dans le domaine des affaires internationales, indique un communiqué conjoint de l’UM6P et de l’APSIA.

“Nous sommes enthousiastes à l’idée de rejoindre la communauté APSIA. Nous partageons la même vision que nos homologues au sein de ce réseau prestigieux, et sommes pleinement conscients des défis mondiaux à venir. La FGSES, à travers ses professeurs et chercheurs, souhaite contribuer aux travaux de l’association en apportant les perspectives du Maroc, du continent africain et du Sud global dans son ensemble”, déclare Karim El Aynaoui, Vice-Président Exécutif du Pôle Sciences Sociales, Économie et Humanités à l’UM6P, et Doyen de la Faculté de Gouvernance, Sciences Économiques et Sociales (FGSES).

Depuis plus de 30 ans, APSIA constitue le réseau de référence des principales écoles professionnelles d’affaires internationales à travers le monde. En réunissant des institutions de premier plan, l’association agit comme un pont entre des pratiques éducatives d’excellence et un impact mondial porteur d’inspiration.

APSIA donne aux étudiants, aux institutions et à ses partenaires les moyens de devenir des acteurs transformateurs d’un changement positif en favorisant la compréhension, la paix et la prospérité.

“La diversité des perspectives est essentielle pour élaborer des solutions durables aux enjeux mondiaux. L’Université Mohammed VI Polytechnique et la Faculté de Gouvernance, Sciences Économiques et Sociales enrichiront notre communauté grâce à leur perspective cruciale et unique, compte tenu de la position stratégique du Maroc, à la croisée de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de l’Europe et du reste du continent africain”, a déclaré Michelle Reddy, Directrice exécutive d’APSIA. “Nous sommes honorés de les compter parmi nous”.

Grâce à l’expansion continue de sa communauté, l’association demeure une ressource de premier plan pour former l’expertise nécessaire à la gestion et à l’orientation de la coopération internationale.

Le Pôle Sciences Sociales, Economie & Humanités de l’Université Mohammed VI Polytechnique regroupe trois entités:

-Faculté de Gouvernance, Sciences Économiques et Sociales (FGSES) – qui propose des programmes de formation allant de la Licence au Doctorat.

-Africa Institute for Research in Economics and Social Sciences (AIRESS) – dédié à la recherche.

-Public Policy School (PPS) – qui offre des programmes de formation exécutive destinés aux des décideurs des secteurs public et privé.

Ce Pôle s’inscrit dans la vision du Nouveau Sud et contribue activement au développement du continent africain en renforçant les politiques publiques et en formant des professionnels hautement qualifiés, capables de relever les défis continentaux et globaux.

L’APSIA est un consortium mondial dédié à la promotion des plus hauts standards de formation professionnelle en relations internationales. Depuis plus de trente ans, l’APSIA constitue le lien de référence entre une formation académique d’excellence et des carrières à fort impact. Elle rassemble les principales écoles d’affaires internationales au monde afin d’offrir aux étudiants, aux employeurs et aux institutions des réseaux et des ressources essentiels.

Parmi ses établissements membres figurent notamment la Georgetown University (Walsh School of Foreign Service), la Harvard Kennedy School, la Princeton School of Public and International Affairs, la Columbia University (School of International and Public Affairs), Sciences Po Paris, la London School of Economics and Political Science (LSE) ainsi que le Graduate Institute de Genève, entre autres institutions de premier plan.

LR/MAP