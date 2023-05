L’engagement politique et l’action participative, des préalables pour faire face aux pandémies (Hilale)

Partager Facebook

L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU à New York, Omar Hilale, a plaidé, lundi à Genève, pour un engagement politique et une action participative, afin de relever le défi des pandémies qui menacent l’avenir de l’humanité.

Le diplomate a lancé cet appel lors de son intervention à une table ronde stratégique organisée sous le thème “Le monde ensemble : processus menés par les États membres pour renforcer la prévention, la préparation et la riposte face à la pandémie” et présidée par le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans le cadre des travaux de la 76e session de l’Assemblée mondiale de la santé.

S’exprimant en sa qualité de facilitateur de l’Assemblée générale des Nations Unies au sujet de la réunion de haut niveau et la déclaration politique sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, qui se tiendra le 20 septembre à New York, au niveau des chefs d’État et de gouvernement, M. Hilale s’est penché sur les moyens de rendre plus efficace l’action internationale en la matière, à travers une approche globale.

Il a ainsi évoqué trois grands processus “historiques et critiques” menés par les États membres : L’Organe intergouvernemental de négociation (INB) sur un nouvel accord ou traité sur la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies, le groupe de travail sur les amendements au Règlement sanitaire international (2005) et la réunion de haut niveau sur la préparation et la réponse aux pandémies de l’Assemblée générale des Nations Unies.

De l’avis du diplomate, relever le défi épidémiologique requiert une approche multidimensionnelle impliquant tous les acteurs, que ce soit au niveau des processus de Genève ou de New York, en adhérant aux principes d’équité, d’autonomisation et de solidarité mondiale.

Et de préciser que la prochaine réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York sera le premier signal de la communauté internationale au niveau politique concernant la prévention et la riposte face aux pandémies.

M.Hilale a, en outre, indiqué qu’il avait tenu de vastes consultations avec de nombreux dirigeants des organisations concernées, en vue de la rédaction du texte de la déclaration politique, dont les négociations commenceront au début de juin prochain.

Ladite déclaration devrait être consensuelle, concise et pratique, dans le but d’apporter le plus de soutien politique aux mécanismes de préparation et de riposte face aux pandémies, tout en renforçant le rôle central de l’OMS dans l’architecture sanitaire mondiale, a-t-il poursuivi.

La réunion avait pour objectifs d’explorer l’avenir de la riposte internationale face aux pandémies, à la lumière des enseignements tirés de la pandémie de “Covid-19”, avec un focus sur la réduction des lacunes existantes et l’harmonisation des trois principaux processus visant à renforcer la prévention et la préparation aux pandémies.

LR/MAP