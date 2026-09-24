Sécurité | M. Abdellatif Hammouchi reçoit l’ambassadeur de l’État du Koweït à Rabat

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Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi a reçu, jeudi à Rabat, l’ambassadeur de l’État du Koweït au Maroc, Ahmed Abdel Rahman Al-Bakr.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des liens fraternels solides et historiques unissant le Royaume du Maroc et l’État du Koweït, et réaffirme la volonté commune de hisser le partenariat vers des horizons plus larges et plus inclusifs, indique un communiqué du Pôle DGSN-DGST.

Cette entrevue, qui intervient également dans le cadre de la coordination continue visant à consolider les relations de coopération bilatérale entre les deux pays frères, notamment dans les domaines sécuritaires d’intérêt commun, a été l’occasion de passer en revue les mécanismes de travail conjoint à même de répondre aux nouveaux enjeux sécuritaires et de renforcer les canaux de communication directe et efficace entre les services de sécurité koweïtiens et leurs homologues marocains, qui constituent désormais un partenaire crédible et fiable au sein des dispositifs de coopération sécuritaire internationale, relève la même source.

Ces entretiens ont permis aux deux parties d’examiner les moyens de promouvoir l’échange d’expertises et d’expériences dans les différentes spécialités policières, notamment en matière de lutte contre la criminalité organisée transfrontalière et les menaces terroristes.

A cette occasion, les deux parties ont également souligné l’importance de développer les programmes de formation conjointe et de renforcement des capacités, de manière à contribuer positivement au développement des compétences professionnelles et à la préparation opérationnelle des cadres sécuritaires des deux pays.

Cette démarche reflète l’orientation stratégique de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), visant à maintenir une ouverture durable sur son environnement régional et international et à consolider les partenariats sécuritaires arabes.

Elle traduit aussi la volonté ferme de mettre en œuvre la vision éclairée des dirigeants des deux pays en vue de consolider les fondements de la sécurité et de la stabilité et de préserver les intérêts suprêmes et communs des deux peuples frères.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont renouvelé leur ferme engagement à poursuivre leurs efforts conjoints et à intensifier la coordination sur les plans opérationnel et de terrain dans les domaines de la coopération sécuritaire et du renseignement, au service de la sécurité et de la paix, poursuit le communiqué.

Elles sont également convenues de la nécessité d’institutionnaliser cette coopération sécuritaire bilatérale à travers la signature prochaine d’un mémorandum d’entente sécuritaire entre les deux pays, afin que la coopération bilatérale demeure un levier essentiel permettant de renforcer la capacité du Royaume du Maroc et de l’État du Koweït à anticiper et à faire face aux différents défis et risques sécuritaires.

LR/MAP