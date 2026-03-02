QatarEnergy annonce suspendre la production de GNL à la suite des attaques de l’Iran

La compagnie “QatarEnergy” a annoncé, lundi, la suspension de la production de gaz naturel liquéfié (GNL) et de produits dérivés à la suite d’une attaque militaire ayant visé ses installations opérationnelles dans les zones industrielles de Ras Laffan et de Mesaieed, au Qatar.

Dans un communiqué, le géant qatari des hydrocarbures a salué ses relations avec l’ensemble des parties concernées, soulignant qu’il poursuivra la communication des informations disponibles.

Le Qatar figure parmi les plus grands exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié.

Auparavant, le ministère qatari de la Défense avait annoncé que le pays du Golfe avait été la cible d’une attaque menée par deux drones lancés depuis l’Iran. Le premier a visé un réservoir d’eau d’une centrale électrique à Mesaieed, tandis que le second a ciblé une installation énergétique appartenant à QatarEnergy dans la zone industrielle de Ras Laffan, sans faire de victimes.

