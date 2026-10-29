Le Président de la Chambre des représentants reçoit l’ambassadeur du Yémen au Maroc

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Le Président de la Chambre des représentants, Ahmed Touizi, a reçu, mercredi à Rabat, l’ambassadeur de la République du Yémen accrédité au Maroc, Azzedine Saeed Al Asbahi.

Lors de cette rencontre, M. Al Asbahi a remis à M. Touizi un message de félicitations de la part de son homologue yéménite, à l’occasion de son élection à la présidence de la Chambre des représentants, indique un communiqué de la première Chambre du Parlement.

A cette occasion, le diplomate yéménite a salué le processus démocratique que connait le Royaume du Maroc, ainsi que la nomination par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Mme Fatima Ezzahra El Mansouri Cheffe du gouvernement, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction dans l’histoire du Royaume.

L’ambassadeur a aussi salué la position du Maroc en faveur de la sécurité et de la stabilité au Yémen, réaffirmant le soutien constant de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à sa pleine souveraineté sur l’ensemble de son territoire national.

Pour sa part, M. Touizi a réitéré la position constante du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de la stabilité, de l’unité et de la sécurité du Yémen.

Il s’est également félicité des relations fraternelles enracinées entre les deux pays, faisant part de la ferme volonté de la Chambre des représentants à consolider les relations de coopération entre les deux institutions législatives, à même de les hisser au niveau des liens historiques, civilisationnelles et culturelles unissant les deux pays et peuples frères.

LR/MAP