Dakhla | Une délégation somalienne s’informe des potentialités économiques de la région

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Une délégation de haut niveau de la République fédérale de Somalie s’est rendue, vendredi à Dakhla, afin de s’informer de la dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab et d’explorer les perspectives de coopération économique et d’investissement entre les deux pays.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la Semaine de promotion économique de la République fédérale de Somalie au Maroc, organisée du 19 au 24 octobre, dans le but de promouvoir les potentialités économiques de ce pays et de favoriser l’établissement de partenariats mutuellement bénéfiques entre les opérateurs économiques marocains et somaliens.

La délégation, composée de 15 responsables, comprend des représentants de plusieurs départements ministériels somaliens, notamment ceux du Commerce et de l’Industrie, de la Planification et de l’Investissement, de la Pêche, de l’Agriculture, du Tourisme et de l’Énergie, ainsi que des représentants du secteur bancaire et de la Chambre de commerce et d’industrie.

À cette occasion, les membres de la délégation ont pris connaissance des potentialités économiques et des opportunités d’investissement qu’offre la région de Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que des différents projets structurants réalisés ou en cours de réalisation.

Dans une allocution de circonstance, le secrétaire général de la Wilaya de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Abderrazak El Gourji, a souligné que la région connaît, grâce à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, une dynamique de développement soutenue dans divers domaines, accompagnée d’une politique sociale intégrée plaçant l’élément humain au cœur des priorités.

Cette dynamique, a-t-il poursuivi, repose sur plusieurs projets structurants, notamment le port Dakhla Atlantique, le développement de l’économie bleue, des énergies renouvelables et de l’agriculture, ainsi que le renforcement des politiques sociales dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi des jeunes et de l’autonomisation des femmes.

Pour sa part, le directeur général au ministère somalien du Commerce et de l’Industrie, Ibrahim Ahmed Osman, a souligné que cette visite constitue une occasion de tirer profit de l’expérience marocaine en matière de développement économique, notamment dans les domaines de l’industrialisation, des infrastructures portuaires et des zones économiques spéciales.

Exprimant son admiration pour la ville de Dakhla et son positionnement sur la façade atlantique, M. Osman a, à cet égard, mis en avant les réalisations accomplies par le Royaume, citant notamment l’exemple de Tanger, où les investissements dans les infrastructures portuaires et les zones industrielles ont permis de renforcer les capacités d’exportation vers les marchés européens.

De son côté, le président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a indiqué que cette rencontre a été l’occasion de présenter à la délégation somalienne les grandes lignes du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, ainsi que les différentes réalisations accomplies dans la région.

Il a relevé que cette visite revêt une importance particulière en raison des similitudes entre la Somalie et la région de Dakhla-Oued Eddahab, notamment en matière de climat, de ressources animales et de façade maritime, estimant que ces caractéristiques communes offrent des perspectives prometteuses en matière d’échange d’expériences.

Au programme de cette visite figurent des rencontres avec des responsables de la Chambre africaine de commerce et des services et du Centre régional d’investissement (CRI), ainsi qu’une visite au chantier du nouveau port Dakhla Atlantique.

La Semaine de promotion économique de la République fédérale de Somalie au Maroc s’inscrit dans le cadre des actions menées par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à travers l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et ses partenaires, en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud.

LR/MAP