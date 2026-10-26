ONMT | Plus de 2,21 milliards de dirhams d’investissements prévus en 2027

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Les investissements de l’Office national marocain du Tourisme devraient s’établir à plus de 2,21 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année prochaine, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de 2027.

Ces investissements seraient notamment orientés vers le développement de nouvelles liaisons aériennes, le renforcement des partenariats avec les tour-opérateurs et les compagnies aériennes, l’accélération de la transformation digitale, la diversification des marchés prioritaires et le déploiement d’une stratégie marketing intégrée au service de la compétitivité de la destination Maroc, fait savoir ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie, des Finances et de la Performance publique.

La même source rappelle que l’ONMT, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan “Light in Action” aligné sur la feuille de route du tourisme 2023-2026, a poursuivi en 2025 le renforcement de la promotion de la destination Maroc.

Les actions engagées ont notamment porté sur le déploiement de la stratégie “Maroc, Terre de Lumière”, la diversification des marchés cibles, le renforcement du marketing digital et la valorisation des différentes destinations nationales. Elles ont également concerné la campagne “Maroc, Terre de Football” dans le cadre de la CAN 2025 ainsi que la poursuite de “Ntla9awfbladna” dédiée à la promotion du tourisme interne.

Ainsi, l’activité touristique a enregistré en 2025 des performances soutenues, avec près de 20 millions d’arrivées aux postes frontières, en hausse de 14% par rapport à 2024 et des recettes voyages de 138,1 MMDH (+21%).

Les nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés ont dépassé 43,4 millions, en progression de 9%.

En matière d’investissement, les réalisations de l’ONMT ont atteint 1,83 MMDH en 2025 pour une enveloppe prévisionnelle de 2,48 MMDH, soit un taux de réalisation de 74%.

Au terme des six premiers mois de 2026, les investissements réalisés ont atteint 727 millions de dirhams (MDH), alors que les prévisions de clôture tablent sur un montant de 2 MMDH.

Dans le cadre de la stratégie “From Strong to Stronger”, l’ONMT entend prolonger la montée en puissance de ses interventions en vue de contribuer à l’objectif national de 26 millions de touristes à l’horizon 2030.

LR/MAP