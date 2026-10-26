L’EMSI et Dassault Systèmes inaugurent le premier Centre d’Excellence 3DEXPERIENCE Edu

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L’École Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI) et Dassault Systèmes ont inauguré, mardi à Casablanca, le premier Centre d’Excellence 3DEXPERIENCE Edu au Maroc, un pôle de référence pour la formation aux technologies industrielles avancées, au service des talents marocains et de la transformation industrielle du Royaume.

Selon un communiqué conjoint, cette initiative marque une nouvelle étape pour les formations technologiques de pointe au Royaume. Elle traduit une ambition commune : préparer les ingénieurs et les professionnels aux mutations de l’industrie et renforcer les passerelles entre l’enseignement supérieur et l’entreprise.

La même source fait savoir que l’EMSI devient ainsi le premier établissement marocain à rejoindre le réseau des Centres d’Excellence 3DEXPERIENCE Edu. Selon la liste publiée par Dassault Systèmes, ce réseau compte 43 membres actifs en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord, le centre de Casablanca est le premier du continent africain.

Le communiqué indique que le centre ambitionne de devenir un hub technologique de référence : un espace de formation, d’expérimentation et d’innovation au service des étudiants, des professionnels et des entreprises marocaines, dont les besoins en compétences numériques et industrielles ne cessent de croître.

Les processus de conception, de production et de gestion industrielle se transforment et redéfinissent les qualifications recherchées par les entreprises. Former des profils qui maîtrisent les technologies avancées devient un enjeu pour l’employabilité des jeunes diplômés et pour la compétitivité de l’industrie nationale.

“Avec ce centre, nos étudiants travailleront sur des technologies avancées et sur des cas industriels concrets. Ce partenariat avec Dassault Systèmes traduit notre volonté de rapprocher durablement la formation des réalités de l’entreprise. Nous voulons former des ingénieurs capables de répondre aux attentes des entreprises marocaines et d’anticiper l’évolution de leurs métiers”, a déclaré Dr. Mohamed Tabaa, Directeur Recherche et Développement, cité dans le communiqué.

“Ce Centre d’Excellence, développé avec l’EMSI, illustre notre engagement en faveur de la formation et de l’innovation au Maroc. Il permettra aux futurs ingénieurs d’accéder à des technologies de pointe et de développer des compétences reconnues à l’international, en phase avec les besoins de l’industrie”, a annoncé, de son côté, Dr Sara Sadvandi, Partner Sales Manager for Research & Education Dassault Systèmes.

Des compétences reconnues à l’international, au service des talents marocains

Le Centre d’Excellence s’inscrit dans le programme international 3DEXPERIENCE Edu de Dassault Systèmes, qui distingue les établissements d’enseignement et de formation utilisant la plateforme 3DEXPERIENCE pour développer des compétences adaptées aux besoins de l’industrie. Cette reconnaissance repose sur l’apprentissage par l’expérience, la résolution de problèmes concrets et la maîtrise d’outils utilisés en milieu industriel. Le centre couvrira la simulation numérique, les jumeaux virtuels (Virtual Twins), l’impression 3D, les usines d’apprentissage, la science des données et la logistique numérique.

Grâce aux ressources pédagogiques et aux certifications du programme, les étudiants acquerront des compétences directement mobilisables et pourront les valoriser par des qualifications reconnues à l’échelle internationale. Le dispositif s’adresse aussi aux professionnels qui souhaitent actualiser leurs connaissances ou accompagner l’évolution de leurs métiers.

Un nouveau point de convergence entre l’enseignement et l’industrie

Le partenariat dépasse le cadre académique. Le centre entend favoriser une meilleure adéquation entre les compétences acquises et les besoins du marché, alors que la simulation, la conception virtuelle et l’exploitation des données occupent une place croissante dans les processus industriels.

Les entreprises marocaines y trouveront un vivier de profils formés à ces technologies, un appui pour leur transition numérique et un lieu de formation continue pour leurs équipes. Elles pourront également contribuer à l’élaboration des cursus et mener des projets communs avec l’EMSI.

Accompagner les ambitions industrielles du Royaume à l’ère de l’Industrie 5.0

L’Industrie 5.0 place l’humain, l’innovation et la durabilité au cœur des modèles de production. Elle appelle une évolution des méthodes d’apprentissage : il faut former à l’usage des outils numériques, mais aussi développer les capacités d’analyse, de collaboration et de résolution de problèmes complexes.

En associant l’expertise pédagogique de l’EMSI à l’environnement technologique de Dassault Systèmes, le partenariat vise à préparer les compétences dont l’industrie marocaine aura besoin.

Avec cette inauguration, l’EMSI poursuit le développement d’une formation d’ingénieurs en prise avec les transformations technologiques et les attentes du monde économique, et ouvre de nouvelles perspectives aux talents marocains pour les projets industriels de demain.

LR/MAP