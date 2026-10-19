Les questions de la jeunesse érigées en priorité dans le Programme gouvernemental (Mme El Mansouri)

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Les questions de la jeunesse sont érigées en priorité dans le Programme gouvernemental et constituent le thème directeur pour les autres priorités, a affirmé, lundi, la Cheffe du gouvernement, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri.

S’exprimant devant les deux Chambres du Parlement lors d’une séance plénière commune consacrée à la présentation du Programme gouvernemental, Mme El Mansouri a mis l’accent sur les sept priorités complémentaires autour desquelles s’articule ledit programme, parmi lesquelles figure l’intégration des jeunes.

Il s’agit aussi, a-t-elle poursuivi, de consolider l’État de droit, de lutter contre la corruption et la rente, de préserver l’identité et la cohésion sociale, de garantir une vie digne et de consolider l’État social, d’assurer la souveraineté stratégique et le rayonnement international, ainsi que de renforcer une économie capable de financer ces ambitions.

Dans ce sens, la Cheffe du gouvernement a précisé que les questions de la jeunesse sont présentes dans les domaines de la participation politique et institutionnelle, de la stratégie nationale intégrée de la jeunesse, de la qualité de l’école publique, de l’orientation et de la formation professionnelle, ainsi que de l’ancrage des jeunes agriculteurs en milieu rural.

Les jeunes sont également présents dans les grands projets et chantiers de la Coupe du Monde 2030, la formation aux métiers du numérique, le retour des compétences et la réduction de la fuite des diplômés de l’enseignement supérieur.

Mme El Mansouri a assuré que l’Exécutif mettra en place une stratégie nationale intégrée de la jeunesse, reposant sur une gouvernance cohérente, globale et participative, ainsi que sur l’amélioration du cadre institutionnel, le but étant de garantir à cette catégorie des droits clairement définis, un accompagnement adapté et un accès aux opportunités économiques.

LR/MAP