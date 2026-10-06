AG de l’UIP | Le Maroc consolide ses relations avec les Maldives, le Lesotho et Djibouti

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Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a tenu, mardi à Arusha en Tanzanie, une série d’entretiens avec les présidents des institutions législatives de la République des Maldives, du Royaume du Lesotho et de la République de Djibouti, axés sur les moyens de renforcer la coopération parlementaire et de développer les relations bilatérales.

Ces entretiens se sont déroulés en marge des travaux de la 153e Assemblée générale (AG) de l’Union interparlementaire (UIP), qui se poursuivent jusqu’au 9 octobre, sous le thème « Renforcer la bonne gouvernance et donner aux communautés les moyens d’agir grâce à l’inclusion, à la confiance et aux opportunités pour tous », avec la participation de représentants de parlements du monde entier.

Lors de son entretien avec le président du Conseil du peuple de la République des Maldives, Abdul Raheem Abdulla, M. Ould Errachid a souligné l’attachement du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au renforcement de la coopération Sud-Sud et à la construction de partenariats fondés sur la solidarité, le partage d’expertise et la réalisation d’un développement commun.

Il a, à cet égard, fait part de l’ambition d’élargir la coopération avec les Maldives dans les domaines d’intérêt commun, notamment l’économie bleue, le tourisme durable, les énergies renouvelables, la lutte contre les effets du changement climatique, la santé, l’agriculture et la formation des imams et des prédicateurs.

Pour sa part, M. Abdullah a exprimé l’intérêt du Conseil du peuple de la République des Maldives pour le renforcement de la coopération avec le Parlement marocain, à travers l’échange de visites et le partage des meilleures pratiques, ainsi que l’intensification des échanges entre les deux institutions législatives, précisant que le Conseil du peuple s’apprête à créer un groupe d’amitié parlementaire Maldives-Maroc, reflétant les relations d’amitié étroites entre les deux pays.

La rencontre a également été l’occasion de signer une déclaration parlementaire commune entre les deux institutions législatives visant à constituer un cadre institutionnel de référence pour une coopération parlementaire durable fondée sur l’intérêt mutuel, notamment au niveau du dialogue et de la concertation institutionnels, de l’échange d’expériences et d’expertises, des visites parlementaires, du renforcement des capacités et de la coopération entre les structures parlementaires concernées.

Par ailleurs, lors de ses entretiens avec la présidente du Sénat du Royaume du Lesotho, Mamonaheng Mokitimi, le président de la Chambre des conseillers a relevé que les relations privilégiées entre les deux pays recèlent d’importantes potentialités, rappelant que le mémorandum de coopération convenu en 2019 constitue une base pour le développement de la coopération bilatérale à travers la mise en place de programmes et initiatives concrètes, ainsi que le renforcement de la communication entre les groupes d’amitié et de coopération et l’échange de visites et d’expertise.

De son côté, Mme Mokitimi a mis en avant l’importance d’activer ce mémorandum de coopération et de définir les moyens de sa mise en œuvre, faisant part de son estime pour la coopération qui lie les deux parties.

Lors de son entretien avec le président de l’Assemblée nationale de Djibouti, Dileita Mohamed Dileita, M. Ould Errachid a mis en exergue la profondeur des relations fraternelles unissant les deux pays, soulignant que le mémorandum d’entente signé entre les deux institutions constitue un cadre institutionnel pour le dialogue, la concertation et l’élaboration de programmes d’action communs, ainsi que le renforcement des échanges à travers les groupes d’amitié et l’échange de visites.

Il a appelé à la poursuite de l’implication de l’Assemblée nationale de Djibouti dans les initiatives organisées par la Chambre des conseillers, telles que le Forum parlementaire économique de Marrakech et la plateforme de la diplomatie parlementaire, insistant également sur l’importance de la coordination et de la concertation permanentes au sein des forums et unions parlementaires internationaux, notamment l’Union interparlementaire et l’Union parlementaire africaine.

Pour sa part, M. Dileita s’est félicité de la solidité des relations fraternelles unissant les deux pays, ainsi que des initiatives et conférences accueillies par le Royaume au profit des pays africains, affirmant la disponibilité de son pays à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Outre M. Ould Errachid, la délégation marocaine participant aux travaux de la 153e Assemblée générale de l’UIP, se compose de Lahcen Haddad, 4ème vice-président de la Chambre, Mohamed Salem Benmassoud, questeur, Hassan Choumais, membre du groupe du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Hanaa Benkhair, du groupe de l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM), Mansour Lambarki, chef de cabinet du président de la Chambre des conseillers, Saad Ghazi, directeur des relations extérieures et de la communication, ainsi que Hassan Azerkane, chef de la division des relations extérieures.

LR/MAP