Sommet Russie-Afrique | M. Bourita prend part à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains

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À l’occasion du 3e Sommet Russie-Afrique, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a pris part, mercredi matin à Moscou, à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains, présidée par M. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.

Ce Sommet, qui se tient les 28 et 29 octobre dans la capitale russe, réunit la Russie et les pays africains membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

En marge de cette réunion, M. Bourita a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue russe, M. Sergueï Lavrov.

LR/MAP

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