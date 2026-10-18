Essaouira | Othmane Ferraoun remporte le titre international WBF de boxe professionnelle

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Le boxeur marocain Othmane Ferraoun a remporté, samedi soir à Essaouira, le titre international de la World Boxing Federation (WBF), en s’imposant face au Slovaque Ales Odraska, lors d’un gala international de boxe professionnelle organisé à la salle couverte Al Massira Al Khadra.

Lors de ce combat principal de la soirée, prévu en 10 rounds, Othmane Ferraoun, qui compte à son actif 16 combats professionnels, a réussi à prendre le dessus sur son adversaire, fort de 12 combats professionnels, par K.-O au 6e round, signant ainsi une victoire décisive qui lui permet de décrocher cette ceinture internationale devant le public de sa ville natale.

Organisée par l’Association sportive Essaouira Boxe, en partenariat avec l’Association Ring Hanzaz Dionysien Saint-Denis France et la Commune d’Essaouira, sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Boxe et de la Ligue nationale de boxe professionnelle, cette manifestation sportive a également été marquée par trois autres combats professionnels.

Ainsi, dans la catégorie des 69 kg, Yani Nait Atmane (France) s’est imposé face à Mohamed Tadlaoui (Maroc), tandis que le duel de la catégorie des 67 kg entre le Français Fabian Sauton et le Marocain Abderrahmane Ferraoun s’est soldé par un match nul.

S’agissant de la catégorie des 72 kg, le combat 100% marocain opposant Youssef Mohib à Zakaria Trouli a tourné à l’avantage du premier, qui a remporté cette confrontation.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de sa victoire, Othmane Ferraoun s’est dit fier et honoré d’avoir décroché ce titre international prestigieux dans sa ville natale, notant que ce sacre vient couronner une année de préparation et de travail avec son staff technique.

« Après avoir remporté une ceinture africaine et du Moyen-Orient lors de l’édition de 2024, nous décrochons aujourd’hui une ceinture de la World Boxing Federation », s’est-il réjoui, exprimant sa gratitude à ses entraineurs, aux partenaires ayant soutenu l’organisation de cet événement ainsi qu’au public venu nombreux l’encourager.

Le champion marocain a également salué l’appui des autorités locales, ajoutant que « cette consécration constitue un accomplissement historique pour la ville d’Essaouira et une source d’encouragement pour le développement de la boxe professionnelle à l’échelle locale ».

De son côté, le vice-président de la Fédération Royale Marocaine de Boxe, Nabil Hlimi, a souligné que cette rencontre se veut une étape importante dans le développement de la boxe professionnelle au Maroc, sous l’égide de la Fédération et des instances nationales compétentes.

« Cette manifestation, qui a réuni des boxeurs professionnels marocains et étrangers, s’inscrit dans une dynamique visant à renforcer la pratique de cette discipline et à favoriser l’émergence de nouvelles perspectives pour les pugilistes nationaux », a-t-il relevé.

Pour sa part, le président de la Ligue nationale de boxe professionnelle, Khalid Rahilou, a mis en avant l’importance de l’organisation de ce gala pour accompagner le passage des boxeurs marocains de la pratique amateur à la boxe professionnelle.

« Cette soirée représente une rentrée professionnelle et une occasion de démontrer que la boxe professionnelle peut se développer au Maroc », a-t-il affirmé, se félicitant de la qualité du plateau sportif proposé et du niveau des boxeurs engagés dans les différents combats.

Cette manifestation sportive internationale s’est déroulée en présence notamment du président de la World Boxing Federation (WBF), Howard Goldberg et du président du Conseil communal d’Essaouira, Tarik Ottmani, en plus de représentants d’organisations internationales de boxe professionnelle

A travers ce rendez-vous, les organisateurs entendent contribuer à la promotion de la boxe professionnelle et au renforcement de son rayonnement au Maroc, tout en mettant en valeur les potentialités de la Cité des Alizés en matière d’accueil et d’organisation de manifestations sportives à dimension internationale.

LR/MAP