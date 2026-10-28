Sommet Russie-Afrique | Mme El Mansouri prend part à la réception solennelle offerte par le Président russe

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La Cheffe du gouvernement, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI au troisième Sommet Russie-Afrique, a pris part, mercredi soir au Kremlin, à la réception solennelle offerte par le Président russe, M. Vladimir Poutine, en l’honneur des chefs d’État, de gouvernement et des délégations participants.

La délégation marocaine à ce Sommet comprend également le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et l’ambassadeur du Maroc en Russie, M. Lotfi Bouchaara.

Placé sous le thème « Pour la paix, la sécurité et le développement », le 3e Sommet Russie-Afrique a pour objectif de renforcer la coopération entre la Russie et les Etats africains dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment le commerce, l’investissement, l’énergie, l’agriculture et les technologies.

Il s’inscrit dans la continuité de ceux organisés à Sotchi en 2019 et à Saint-Pétersbourg en 2023, dans un contexte marqué par la volonté de Moscou et de ses partenaires africains d’élargir leur coopération dans les différents domaines.

LR/MAP