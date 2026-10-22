Le Maroc prend part à New York aux réunions conjointes du CPS de l’UA avec le Conseil de Sécurité des Nations unies

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Le Royaume du Maroc prend part, du 21 au 23 octobre à New York, aux réunions du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) avec le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) et la Commission de consolidation de la paix (CCP).

La délégation marocaine est conduite par M. Mohammed Arrouchi, ambassadeur et Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’UA et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique. Sa participation s’inscrit dans le cadre des échanges consacrés au renforcement de la coopération entre l’UA et l’ONU en matière de paix et de sécurité, ainsi qu’à la consolidation de la paix sur le continent.

La 9ᵉ réunion consultative annuelle entre le CPS et la CCP, tenue mercredi, a porté notamment sur le suivi de leur partenariat, les approches régionales de consolidation de la paix et de prévention à l’appui des priorités nationales, ainsi que le financement et les partenariats, avec un accent particulier sur la République centrafricaine.

Intervenant lors des échanges sur le financement et les partenariats, M. Arrouchi a exposé la vision du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur d’une paix durable portée par les Africains eux-mêmes et fondée sur une approche intégrée reliant paix, sécurité et développement.

Il a souligné la place centrale de l’appropriation nationale, de la solidarité africaine et de partenariats reposant sur la confiance et la responsabilité partagée, rappelant, à cet égard, l’accueil à Tanger, en 2022, de la Conférence de l’Union africaine sur le nexus paix, sécurité et développement, ainsi que l’engagement du Royaume dans les opérations de maintien de la paix et sa contribution au Fonds pour la paix de l’UA.

L’ambassadeur a mis en avant la nécessité d’un soutien cohérent, prévisible et durable, aligné sur les priorités définies par les autorités nationales. Il a souligné l’intérêt d’une meilleure complémentarité entre les mécanismes de financement, notamment le Fonds pour la consolidation de la paix, le Fonds pour la paix de l’UA, les partenaires bilatéraux et les institutions financières et de développement, dans le respect de leurs mandats et procédures.

M. Arrouchi a, en outre, insisté sur l’importance d’anticiper les besoins durant les transitions et de préserver les capacités nationales, en privilégiant une coordination qui limite la fragmentation des initiatives et les doublons.

Les travaux se poursuivront avec le 11ᵉ Séminaire conjoint informel entre le CPS et le CSNU, puis la 20ᵉ Réunion annuelle consultative conjointe des deux organes.

Le séminaire portera notamment sur les opérations de soutien à la paix de l’UA et les opérations de paix de l’ONU, y compris la mise en œuvre de la résolution 2719 du Conseil de sécurité, ainsi que sur la jeunesse, la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme en Afrique et la protection des enfants dans les conflits armés.

À travers sa participation à ces travaux, le Royaume réaffirme son attachement au multilatéralisme et au renforcement des partenariats entre l’Union africaine et les Nations Unies en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique.

LR/MAP