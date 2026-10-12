CAN Futsal 2026 (1ère journée/Groupe A) | Le Maroc bat l’Algérie (4-0)

Par Le Reporter.ma 12/10/2026 Actualités, Sport Laisser un commentaire

CAN Futsal 2026 (1ère journée/Groupe A) | Le Maroc bat l’Algérie (4-0)

La sélection marocaine de futsal s’est imposée face à son homologue algérienne sur le score de 4 buts à 0, en match disputé lundi soir à la salle Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la première journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de futsal, organisée au Maroc du 12 au 21 octobre.

Les buts des Lions de l’Atlas ont été inscrits par Youssef El Mesrar (10e) et Youssef Jawad, auteur d’un triplé (12e, 26e et 32e).

À la faveur de ce succès, le Maroc prend la tête du groupe A avec 3 points, à égalité avec la Zambie, victorieuse de la Libye.

LR/MAP

Tags

,
,
,
,

Voir aussi

ONU | Des pétitionnaires dénoncent l’enrôlement d’enfants par le “polisario” et l’absence de perspectives dans les camps de Tindouf

ONU | Des pétitionnaires dénoncent l’enrôlement d’enfants par le “polisario” et l’absence de perspectives dans les camps de Tindouf

Plusieurs pétitionnaires ont dénoncé, mercredi au siège des Nations Unies à New York, l’enrôlement et …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma