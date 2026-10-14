CAN de futsal (Gr. A/2e J.) | Le Maroc se qualifie pour les demi-finales après sa victoire 7-0 face à la Zambie

Par Le Reporter.ma 14/10/2026 Actualités, Sport Laisser un commentaire

CAN de futsal (Gr. A/2e J.) | Le Maroc se qualifie pour les demi-finales après sa victoire 7-0 face à la Zambie

La sélection marocaine de futsal s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), après sa victoire face à son homologue zambienne sur le score sans appel de 7 buts à 0, lors du match disputé mercredi soir à la salle couverte du complexe sportif Prince Moulay Abdellah, à Rabat, pour le compte de la deuxième journée du groupe A.

Les buts des « Lions de l’Atlas » ont été inscrits par Idriss Raiss El Fenni, auteur d’un quadruplé (3e, 4e, 9e et 21e minutes), Yanis Ahmed Erradaf (12e), Soufiane Charraoui (38e) et Youssef Jawad (39e).

À la faveur de cette victoire, la sélection marocaine prend la tête du groupe A avec 6 points, devant la Zambie, qui compte 3 points, tandis que la Libye et l’Algérie totalisent chacune un point.

LR/MAP

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