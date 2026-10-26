La Princesse Lalla Asmaa et la Première Dame du Rwanda scellent le partenariat de leurs Fondations au service de l’enfance

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SAR la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, a présidé, lundi à Kigali, la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente entre la Fondation Lalla Asmaa et la Fondation Imbuto, présidée par la Première Dame de la République du Rwanda, Mme Jeannette Kagame, marquant ainsi une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération médico-humanitaire et du transfert de compétences entre le Maroc et le Rwanda.

Le Rwanda devient le 23e pays du programme « Unis, on s’entend mieux » présent en Afrique, dans la région MENA et en Amérique latine, qui a permis, grâce à l’engagement constant de SAR la Princesse Lalla Asmaa, la prise en charge de près de 500 patients.

A son arrivée au siège de la Fondation Imbuto, SAR la Princesse Lalla Asmaa a été accueillie par Mme Jeannette Kagame, avant d’être saluée par Mme Elodie Shami, directrice générale de la Fondation.

Deux Fondations, une même ambition pour l’enfance

A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Asmaa a suivi une présentation de Mme Shami sur les actions de la Fondation Imbuto, engagée en faveur de la petite enfance, de l’éducation des filles, de la santé des jeunes et de l’autonomisation économique.

L’histoire de la Fondation Imbuto commence en 2001, au sein du Bureau de la Première Dame, avec un projet de protection et de soins aux familles face au VIH/sida.

La Fondation agit aujourd’hui dans les 30 districts du Rwanda, à travers un réseau de centres de proximité, les Imbuto Hubs. Ses programmes portent sur la santé des adolescents et la santé mentale, la petite enfance, l’éducation des filles et l’entrepreneuriat des jeunes.

De son côté, le président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, M. Karim Essakalli, a présenté devant SAR la Princesse Lalla Asmaa et la Première Dame du Rwanda le modèle marocain, qui accompagne la personne sourde du premier test du nouveau-né jusqu’à l’emploi.

Son caractère sans équivalent explique l’intérêt qu’il suscite : des institutions de référence, telles que l’Institut Pasteur et l’IHU reConnect à Paris, l’Université de Montpellier ou un institut de Chicago spécialisé en analyse appliquée du comportement, ont choisi de s’y associer, tandis que les demandes de coopération émanant de pays et d’institutions ne cessent de croître.

SAR la Princesse Lalla Asmaa a, ensuite, présidé la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente entre la Fondation Lalla Asmaa et la Fondation Imbuto, scellant un partenariat qui s’inscrit en droite ligne de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur d’une solidarité agissante entre pays frères et amis, de l’échange d’expériences et du codéveloppement.

Paraphé par M. Essakalli et Mme Shami, ce mémorandum jette les bases d’un partenariat de long terme entre le Maroc et le Rwanda face à la surdité, en renforçant le partage des compétences entre les équipes des deux pays, la formation des professionnels rwandais et l’accompagnement durable des enfants et de leurs familles.

Pour le Rwanda, cette coopération ouvre l’accès à une expérience éprouvée : l’organisation d’un parcours de soins complet, la formation d’équipes pluridisciplinaires, les mécanismes de financement de l’implantation. Elle ne vise pas à transposer un modèle, mais à en partager la méthode, au service des choix propres au pays.

Un engagement constant de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa

Alors que 430 millions de personnes nécessitent aujourd’hui une réadaptation auditive dans le monde, le soutien immuable que Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa ne cesse de témoigner à l’égard des enfants sourds et malentendants s’inscrit dans une approche intégrée et unique au monde fondée sur le dépistage précoce, l’accès gratuit aux soins, dont l’implantation et l’accompagnement médico-éducatif, tout en œuvrant au partage de l’expertise marocaine avec les pays partenaires, dans le droit fil de la Vision de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur d’une coopération Sud-Sud solide et agissante.

Sous la présidence de Son Altesse Royale, la Fondation Lalla Asmaa a franchi des étapes importantes avec le lancement, en 2023, du programme de dépistage auditif néonatal, la prise en charge gratuite de plus de 1.200 personnes ayant bénéficié d’une implantation cochléaire, l’organisation, à Rabat en décembre 2025, du premier Congrès africain sur l’implantation cochléaire de l’enfant, ainsi que l’inauguration, le 15 octobre 2026, de l’Université Lalla Asmaa, un établissement inclusif unique au monde, ou étudiants sourds, malentendants et entendants apprennent ensemble aux côtés de professionnels venus de différents secteurs.

Ont notamment pris part à la cérémonie de signature du mémorandum d’entente, l’ambassadeur du Royaume du Maroc en République du Rwanda, Youssef Imani, l’ambassadrice du Rwanda au Maroc, Shakilla K. Umutoni, l’Ambassadeur, Directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal, le Médecin Général de Brigade Fouad Benariba, chef du pôle ORL à l’Hôpital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat, et plusieurs responsables institutionnels marocains et rwandais.

LR/MAP