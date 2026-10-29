FAR | Mohammed Berrid reçoit le nouveau commandant de la force de la Minurso

Par Le Reporter.ma 29/10/2026 Actualités, Société Laisser un commentaire

FAR | Mohammed Berrid reçoit le nouveau commandant de la force de la Minurso

Le Général de Division Jawwad Ahmed, nouveau Commandant de la Force de la Mission des Nations Unies dans les provinces Sud du Royaume, a été reçu, ce jeudi au siège de l’Etat-Major de la Zone Sud à Agadir, par le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud.

Lors de cette rencontre, qui a été l’occasion pour échanger sur les activités de la mission, les deux responsables se sont félicités des niveaux exceptionnels atteints en matière de coordination dans les domaines opérationnel, sécuritaire, de déminage et de soutien logistique, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

LR/MAP

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