La DGSN et la FNM s’allient pour protéger le patrimoine culturel et muséal du Royaume

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Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, et le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, ont présidé, mercredi au siège de la DGSN à Rabat, la signature d’une convention de partenariat et de coopération portant sur la sécurisation des musées nationaux et la protection du patrimoine culturel et civilisationnel du Royaume contre les différentes formes de vol, de falsification et de trafic illicite.

Cette convention vise à instaurer une coopération institutionnelle entre les services de la Sûreté nationale et la FNM en vue de protéger le patrimoine culturel et muséal national et de renforcer la collaboration et la coordination en matière de détection, de prévention et de lutte contre les crimes portant atteinte à ce patrimoine, a indiqué un communiqué conjoint de la DGSN et de la Fondation nationale des musées.

Il s’agit également d’accorder une importance majeure à la lutte contre les crimes de falsification des œuvres archéologiques et artistiques et de trafic illicite.

La convention prévoit également la mise en place d’un mécanisme organisationnel et institutionnel visant à garantir la sécurité physique des établissements et des musées nationaux, ainsi qu’à assurer la couverture et l’accompagnement sécuritaires nécessaires aux opérations de transport des objets et des biens archéologiques, a souligné la même source.

S’agissant du renforcement des capacités et de la formation continue dans ce domaine hautement technique et spécialisé, cette convention prévoit l’échange d’expertises et d’expériences entre les deux parties au sujet de la manipulation des œuvres d’art et archéologiques à valeur historique et en matière de détection des modes opératoires criminels utilisés pour leur falsification et leur trafic illicite, a ajouté le communiqué.

Dans le cadre de cette coopération, la FNM veillera à fournir un accompagnement et un appui technique en vue d’enrichir le Musée de la sûreté nationale dans l’objectif notamment de valoriser la mémoire institutionnelle de la sûreté, outre l’expérience des musées nationaux.

Lors de la cérémonie de signature de cette convention, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire et le président de la Fondation nationale des Musées ont mis l’accent sur l’importance majeure du partenariat entre les deux parties, lequel place la préservation du patrimoine matériel et historique du Maroc au coeur de ses priorités, relevant que la protection du patrimoine national est une responsabilité partagée basée sur la complémentarité des missions sécuritaires et préventives avec les missions culturelles et muséales, au service de la préservation de l’identité du Royaume.

LR/MAP