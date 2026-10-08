Suite à l’installation du CNP | Le Bureau Exécutif de l’ANME félicite ses membres et fixe la date de son AG au 27 octobre

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Le Bureau Exécutif de l’Association Nationale des Médias et des Éditeurs a tenu, le mercredi 7 octobre 2026, une réunion consacrée à l’examen des derniers développements et actualités du secteur de la presse et des médias au Maroc, notamment suite au parachèvement de l’installation des structures du Conseil National de la Presse et l’élection de ses organes.

Après un débat approfondi sur les différentes questions et dossiers liés à la conjoncture actuelle, et considérant la responsabilité qui incombe à l’Association dans la défense des intérêts de l’entreprise de presse, la contribution au développement de la profession et le renforcement de la gouvernance, le Bureau Exécutif a adopté les décisions et réaffirmé les positions suivantes:

Premièrement: Le Bureau Exécutif de l’Association Nationale des Médias et des Éditeurs décide, à l’unanimité, de tenir l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association le 27 octobre 2026, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Deuxièmement: Le Bureau Exécutif de l’Association adresse ses plus chaleureuses félicitations à M. Mokhtar Laghzioui à l’occasion de son élection à la Présidence du Conseil National de la Presse, lui souhaitant plein succès dans l’exercice de cette responsabilité, au service de l’intérêt de la profession et du renforcement de la place de la presse nationale.

Troisièmement: Le Bureau Exécutif salue l’accession des autres membres de l’Association aux différentes structures et instances du Conseil National de la Presse et aux diverses responsabilités au sein de ses organes, exprimant sa fierté pour cette marque de confiance; et leur souhaitant pleine réussite dans leurs nouvelles missions, afin de renforcer le rôle du Conseil et de servir les Causes de la presse et des médias.

Quatrièmement: Le Bureau Exécutif salue hautement l’initiative prise par les membres de l’Association siégeant au Conseil National de la Presse, consistant à renoncer aux indemnités liées à l’exercice de leurs missions au sein du Conseil, à l’exception du Président du Conseil, considérant que cette démarche témoigne d’un sens élevé des responsabilités et d’un esprit institutionnel fondé sur l’engagement au service de la profession et de la primauté de l’intérêt général.

Dans ce contexte, le Bureau Exécutif de l’Association Nationale des Médias et des Éditeurs affirme que la finalisation de la constitution des structures du Conseil National de la Presse est une étape institutionnelle majeure dans le processus de réorganisation de la profession et de renforcement des mécanismes d’autorégulation de la presse au Maroc.

Le Bureau Exécutif réaffirme sa pleine disposition à oeuvrer de concert et de manière constructive avec le Conseil National de la Presse et à s’engager positivement dans toutes les initiatives visant à développer le secteur de la presse et des médias, à améliorer la situation des professionnels et des entreprises de presse, et à consolider le professionnalisme, la responsabilité et la gouvernance au sein du secteur.

Enfin, tout en affirmant son ouverture constante aux différentes institutions et instances professionnelles, l’Association Nationale des Médias et des Éditeurs déclare qu’elle se tiendra à la disposition du Conseil National de la Presse et qu’elle agira en partenaire responsable dans tout chantier visant à servir la presse nationale, à valoriser la profession et à défendre son avenir.

LR