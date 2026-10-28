SM le Roi préside une séance de travail consacrée à l’avancement du complexe Nador West Med

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Communiqué du Cabinet Royal :

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé ce jour au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à l’avancement du complexe portuaire et industriel Nador West Med, dont le premier terminal doit entrer en exploitation dans les prochains jours, ainsi qu’au projet d’extension du complexe Tanger Med, avec le lancement de la réalisation du nouveau port Tanger Med 3.

Au cours de cette réunion, qui intervient dans la continuité des séances de travail présidées par Sa Majesté le Roi et consacrées aux développements des grands projets portuaires nationaux, notamment celle tenue le 28 janvier dernier, un exposé a été présenté devant le Souverain par le président du Conseil de surveillance de TMSA et du Conseil d’administration de Nador West Med, sur l’état d’avancement de ces deux projets et sur les prochaines étapes de leur développement.

Ces deux nouveaux projets s’inscrivent dans la Vision Royale de doter le Maroc d’un système portuaire performant, apte à renforcer sa compétitivité face à la recomposition des chaînes de valeur mondiales. Cette ambition conjugue croissance nationale et développement territorial, grâce à une meilleure répartition de l’investissement public, à la mobilisation de capitaux privés et à la création de perspectives d’emplois. Elle devra aussi se traduire par des retombées tangibles pour les habitants des zones avoisinantes tout en ancrant la création de la valeur dans les territoires.

Nador West Med (NWM) vient compléter l’offre de Tanger Med et consolider le positionnement logistique, industriel et énergétique du Maroc. Associant infrastructures portuaires et plateformes industrielle, logistique et énergétique, le projet a mobilisé à ce jour 54 milliards de dirhams d’investissements publics et privés.

Son premier terminal à conteneurs, dont la phase initiale sera prochainement mise en exploitation, offrira à terme une capacité de 3,5 millions de conteneurs. Un second terminal, d’une capacité de 1,8 million de conteneurs, entrera en service en avril 2027. Ces deux terminaux mobiliseront 8 milliards de dirhams d’investissement privé.

La composante énergétique prévoit la mise en exploitation du terminal hydrocarbures, adossé à une zone de stockage d’une capacité potentielle de 4 millions de m3 ainsi qu’un terminal de gaz naturel liquéfié pouvant traiter jusqu’à 5 milliards m3 par an. Ces investissements s’inscrivent dans la consolidation de la sécurité énergétique du Royaume conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste.

L’offre sera complétée par un terminal pour les vracs solides et un autre pour les marchandises diverses.

Quant à la zone industrielle, déjà opérationnelle, elle accueille actuellement une usine en activité et trois autres en construction. Elle devra ouvrir de nouvelles opportunités d’activité et d’insertion professionnelle. A court terme, le complexe NWM permettra la création de 14.000 emplois directs et 20.000 indirects.

Cette dynamique est soutenue par la réalisation d’infrastructures de connexion notamment la liaison ferroviaire Selouane-NWM, l’autoroute Guercif-NWM et la mise à niveau du réseau routier, afin de mieux desservir les territoires environnants.

Parallèlement, le projet d’extension de Tanger Med, présenté devant le Souverain, va renforcer les capacités de ce complexe portuaire, avec le lancement prévu incessamment des travaux de Tanger Med 3.

Situé à l’Ouest de Tanger Med 2, ce nouveau port comprendra 1.200 mètres de quais, pour une capacité additionnelle de 4,5 millions de conteneurs par an et un investissement de 8 milliards de dirhams.

Un contrat de concession a été signé avec Maersk–APM, l’un des leaders mondiaux du transport maritime, pour le développement du nouveau terminal à conteneurs. Ce développement s’accompagne également de l’extension en cours du port passagers et rouliers et permettra l’extension Est de Tanger Med 2.

Avec la réalisation de ces nouveaux projets, le complexe portuaire Tanger-Med pourrait atteindre une capacité totale de 20 millions de conteneurs permettant de le positionner dans le top 10 mondial.

Au terme de cette séance de travail, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a insisté sur l’impératif que les retombées économiques et sociales de ces projets bénéficient à l’ensemble des provinces concernées et se traduisent par des améliorations tangibles pour les populations locales. Dans ce cadre, le Souverain a appelé à l’accélération de la mise en œuvre de programmes de formation adaptés aux besoins des activités émergentes permettant de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.

Cette réunion de travail s‘est déroulée en présence du Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, du ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, du ministre de l’Economie, des Finances et de la Performance publique, M. Fouzi Lekjaa, du ministre de l’Equipement, de l’Eau et des Forêts, M. Nizar Baraka, du ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique, M. Ryad Mezzour et du président du Conseil de surveillance de TMSA et du Conseil d’administration de Nador West Med, M. Fouad Brini ».

LR/MAP