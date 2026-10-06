AG de l’UIP | Ould Errachid expose les réformes du Royaume dans le domaine de la bonne gouvernance

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Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a mis en avant, mardi à Arusha en Tanzanie, les principales réformes engagées par le Royaume en matière de bonne gouvernance, d’autonomisation des citoyens et de renforcement de leur participation à la gestion de la chose publique.

L’instauration d’une relation de confiance plus solide entre le citoyen et les institutions a été au centre du processus de réformes mené par le Maroc, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui s’est consolidé avec la Constitution de 2011 ayant consacré les principes de bonne gouvernance, de démocratie citoyenne et participative, d’égalité devant la loi et d’égalité des chances pour tous, a indiqué M. Ould Errachid lors de la 153e Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP).

Ces dispositions sont incarnées par les réformes et les chantiers soutenus engagés par le Royaume, a-t-il ajouté, notant que le Parlement joue un rôle déterminant dans leur mise en oeuvre, en assurant les missions de suivi et d’évaluation des politiques publiques.

Evoquant les efforts déployés à cet effet, M. Ould Errachid a cité notamment la création de l’Agence nationale de protection de l’enfance et le renforcement du système de protection et d’autonomisation, en particulier au profit des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap, outre le rôle joué par le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), ses commissions régionales et ses mécanismes spécialisés dans la protection des droits.

Cette orientation législative, a-t-il poursuivi, a porté également sur l’encouragement et l’élargissement de la participation à la vie politique et aux institutions élues, notamment pour les femmes, en leur attribuant 90 sièges à la Chambre des représentants à travers des circonscriptions électorales régionales, tout en conservant leur droit de concourir dans les circonscriptions locales. S’y ajoute la mise en place de mécanismes visant à encourager la participation des jeunes et à inciter les partis à élargir la présence des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap.

Dans ce sens, M. Ould Errachid a relevé que la nomination d’une femme en tant que cheffe de gouvernement, une première dans l’histoire politique du Royaume, constitue « une évolution qualitative quant à la présence de la femme aux postes de décision, consacrant son accès au plus haut niveau de responsabilité exécutive ».

L’autonomisation des citoyens ne se limite pas à la protection de leurs droits et à l’élargissement de leur participation à la vie publique, mais requiert aussi de les doter des moyens à même de contribuer au développement de leurs territoires, a-t-il estimé, notant que la régionalisation avancée a constitué l’un des choix majeurs du Royaume ayant renforcé les rôles des régions et des collectivités territoriales.

Il a poursuivi que cette trajectoire se poursuit à travers la nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré, qui identifient les besoins et les potentialités de chaque territoire, en vue de réduire les disparités et d’élargir les opportunités de développement.

Dans ce cadre, le président de la Chambre des conseillers a souligné que le Sahara marocain offre un exemple éloquent de cette dynamique, à travers le Nouveau modèle de développement des provinces du Sud et les grands investissements réalisés, renforçant la dynamique de développement dans ces territoires et consolidant le rôle des populations locales, via les institutions élues, dans la gestion de leurs affaires et le choix des orientations en matière de développement.

Il a noté également que les élections législatives du 23 septembre ont confirmé cette dynamique, les provinces du sud ayant enregistré, encore une fois, le taux de participation le plus élevé au niveau national, ce qui atteste l’attachement de la population à la patrie et à son unité.

À l’occasion des préparatifs de l’Union interparlementaire pour l’élection d’une nouvelle présidence, M. Ould Errachid a exprimé l’aspiration du Maroc à ce que cette étape puisse donner une nouvelle impulsion à l’Union, renforcer son unité, son efficacité et sa présence dans l’action parlementaire multilatérale, affirmant que le Parlement marocain demeurera un partenaire actif dans cette démarche, convaincu de la capacité des parlements à porter la voix des peuples auprès des décideurs et à servir la paix et le développement.

La 153e Assemblée générale de l’Union interparlementaire, dont les travaux se poursuivent jusqu’au 9 octobre, se tient sous le thème « Renforcer la bonne gouvernance et les capacités des populations locales grâce à l’inclusion, à la confiance et à l’égalité des chances », avec la participation de représentants de parlements venus des quatre coins du monde.

Outre M. Ould Errachid, la délégation marocaine se compose de Lahcen Haddad, 4ème vice-président de la Chambre, Mohamed Salem Benmassoud, questeur, Hassan Choumais, membre du groupe du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Hanaa Benkhair, du groupe de l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM), Mansour Lambarki, chef de cabinet du président de la Chambre des conseillers, Saad Ghazi, directeur des relations extérieures et de la communication, ainsi que Hassan Azerkane, chef de la division des relations extérieures.

LR/MAP