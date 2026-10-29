Rabat | Signature d’une convention de partenariat entre Dar El Hadith El Hassania et l’Université Laval du Canada

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Une convention de partenariat et de coopération a été signée, jeudi à Rabat, entre l’établissement Dar El Hadith El Hassania et l’Université Laval du Canada, en vue de renforcer la coopération académique.

Paraphée par le directeur adjoint chargé de la recherche scientifique, du partenariat et de la coopération à Dar El Hadith El Hassania, Ahmed Sennouni, et la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours, cette convention s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération académique internationale entre les deux institutions et de l’ouverture aux expériences intellectuelles et religieuses comparées.

À cette occasion, le directeur de Dar El Hadith El Hassania, Abdelhamid Achaq, a souligné que cette coopération couvre trois domaines principaux, à savoir la recherche scientifique conjointe, la formation et l’encadrement à travers l’organisation de séminaires et d’ateliers, la co-direction de thèses ou la participation à leurs jurys de soutenance, ainsi que les échanges académiques à travers des visites et des séjours de recherche.

La valeur de la coopération universitaire réside dans le renouvellement des connaissances et l’instauration de traditions favorisant à la fois l’autonomie de la réflexion et la complémentarité des efforts, a-t-il relevé.

A cet égard, il a souligné que la mission de Dar El Hadith El Hassania consiste notamment à approfondir la spécialisation dans les sciences islamiques et à faire le lien entre ses champs d’étude et les questions de la pensée contemporaine, tout en tirant profit des méthodes des sciences humaines et sociales.

Dans ce sens, M. Achaq a formulé l’espoir que cette coopération donnera lieu à des recherches conjointes ouvrant de nouvelles perspectives d’étude des questions liées à l’être humain et à la société, notant que le dialogue entre les disciplines permet au chercheur de mettre ses outils à l’épreuve, d’approfondir sa compréhension et de renouveler ses questionnements.

De son côté, Mme D’Amours a affirmé que ce partenariat est à même de produire des retombées scientifiques et humaines importantes, mettant en avant l’importance d’offrir aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs la possibilité de s’inscrire dans une dynamique de mobilité internationale et de tirer profit des échanges académiques.

Pour sa part, le doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, Yves Guérette, a estimé que cette rencontre constitue une étape importante dans le développement d’une relation déjà engagée entre les deux institutions, ajoutant que la signature de cette convention traduit une volonté commune de bâtir une coopération durable.

Elle a noté à cette occasion que les deux institutions ont affirmé leur convergence de vues sur la nécessité de stimuler les synergies universitaires à travers le dialogue méthodologique et l’échange de bonnes pratiques.

En marge de la signature de cette convention, les deux institutions ont organisé une conférence scientifique sous le thème « La question religieuse : dialogue et regards croisés entre le Maroc et le Québec », animée par des enseignants des deux établissements. Les participants ont notamment mis en lumière le vivre-ensemble, ainsi que les défis et les perspectives scientifiques qui y sont liés.

Cet événement, auquel ont pris part des enseignants, des étudiants et des personnes intéressées par les questions religieuses, s’est achevé par une visite guidée qui a permis à la délégation de l’Université Laval de découvrir les principales installations de Dar El Hadith El Hassania.

LR/MAP