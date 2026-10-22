CAN Futsal 2026 | Youssef Jouad élu meilleur joueur de la finale Maroc-Angola

Par Le Reporter.ma 22/10/2026 Actualités, Sport Laisser un commentaire

CAN Futsal 2026 | Youssef Jouad élu meilleur joueur de la finale Maroc-Angola

L’international marocain Youssef Jouad a été élu meilleur joueur du match ayant opposé, mercredi à Rabat, la sélection nationale à son homologue angolaise, en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de futsal.

Le Maroc a remporté le titre continental en s’imposant sur le score de 5 buts à 2 face à l’Angola, décrochant ainsi son quatrième sacre africain, un record continental.

Youssef Jouad a contribué à cette victoire en inscrivant le deuxième but des Lions de l’Atlas à la 19e minute de jeu.

LR/MAP

Tags

,
,
,
,

Voir aussi

Essaouira | Othmane Ferraoun remporte le titre international WBF de boxe professionnelle

Essaouira | Othmane Ferraoun remporte le titre international WBF de boxe professionnelle

Le boxeur marocain Othmane Ferraoun a remporté, samedi soir à Essaouira, le titre international de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma