Les institutions ne sauront regagner la confiance sans une lutte effective contre la corruption et les conflits d’intérêts (Mme El Mansouri)

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Les institutions ne sauront regagner la confiance sans une lutte effective contre la corruption et les conflits d’intérêts a assuré, lundi, la Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri.

S’exprimant lors d’une séance plénière commune des deux chambres du Parlement consacrée à la présentation du programme gouvernemental, Mme El Mansouri a indiqué que le gouvernement œuvrera au parachèvement du Système national de probité, notamment en incriminant l’enrichissement illicite, en sanctionnant les conflits d’intérêts en application de l’article 36 de la Constitution, en renforçant la déclaration obligatoire de patrimoine et en pénalisant la divulgation d’informations visant à obtenir des privilèges.

« Nous allons lancer une réforme structurelle pour réguler les marchés et lutter contre le monopole et l’intermédiation opportuniste, à la faveur d’un mécanisme dédié et des moyens appropriés, en coordination avec le Conseil de la concurrence », a-t-elle dit.

A cette occasion, Mme El Mansouri a noté que le gouvernement mettra en place des mécanismes d’examen des marchés publics et d’investigation sur les ententes dans les appels d’offres, érigera la commande publique en levier de production et d’inclusion, tout en obligeant, en vertu de la loi, les donneurs d’ordre à réserver 30% de la valeur de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises marocaines.

LR/MAP