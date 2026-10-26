Riyad | M. Hammouchi participe à la 52e réunion du Conseil suprême de l’Université arabe Naif

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Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, a pris part, les 25 et 26 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite, aux travaux de la 52è réunion annuelle du Conseil suprême de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité.

La participation de M. Hammouchi aux travaux de ce Conseil scientifique et académique intervient en sa qualité de membre pour un second mandat, aux côtés notamment du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, du président de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, ainsi que d’un groupe restreint de présidents d’établissements universitaires supérieurs spécialisés dans la recherche scientifique et technique, indique un communiqué du pôle DGSN-DGST.

Cette réunion annuelle, dont les travaux ont été présidés par le ministre saoudien de l’Intérieur, SAR le Prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Al Saoud, constitue la plus haute instance décisionnelle de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité. Elle a pour mission de définir la politique générale de formation et les orientations stratégiques en matière de formation et de recherche scientifique dans les domaines des études sécuritaires, policières, juridiques et techniques à l’échelle arabe.

L’Université arabe Naif des sciences de la sécurité est une institution académique spécialisée dans la formation universitaire supérieure, dotée de la personnalité morale et du statut diplomatique. Elle constitue l’organe scientifique du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur dans les domaines de la recherche et de la formation dans les différents cycles académiques, ainsi que les spécialités policières, sécuritaires et techniques.

LR/MAP