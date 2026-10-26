EEP | Plus de 209,16 milliards de dirhams d’investissements prévus en 2027

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Les investissements prévisionnels des établissements et entreprises publics (EEP) s’élèvent, au titre de l’exercice 2027, à plus de 209,16 milliards de dirhams (MMDH), hors investissements à réaliser par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I), selon le rapport sur les EEP accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année prochaine.

L’effort d’investissement est concentré au niveau de 9 opérateurs, qui représentent plus de 78% du total prévu, fait savoir ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie, des Finances et de la Performance publique.

Il s’agit des Société régionale multiservices – SRM (39,6 MMDH), du Groupe OCP (31,31 MMDH), du Groupe Office national des chemins de fer – ONCF (29,02 MMDH), de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable – ONEE (16,49 MMDH), du Groupe Al Omrane (près de 11,4 MMDH), de l’Office national des Aéroports – ONDA (10,68 MMDH), du Groupe CDG (plus de 9,45 MMDH), des Académies régionales de l’éducation et de la formation – AREF (8,23 MMDH) et de MASEN (plus de 7 MMDH), précise la même source.

En 2028, le volume d’investissement atteindrait près de 158,53 MMDH, soit une baisse de 24% par rapport à 2027. Il passerait à 132,84 MMDH en 2029, en repli de 16% par rapport à 2028.

Sur l’ensemble de la période 2027-2029, les investissements des EEP se maintiendraient à un niveau élevé, avec une moyenne annuelle de plus de 166,84 MMDH.

La répartition régionale de l’investissement prévisionnel des EEP demeure marquée par une forte concentration au niveau de trois régions, à savoir Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Marrakech-Safi qui représentent ensemble près de 60% des investissements programmés en 2027.

Cette concentration connaîtrait, toutefois, une légère atténuation, dans un contexte de quasi-stabilité du volume global de l’investissement, qui passerait de 209,64 MMDH en 2026 à 209,16 MMDH en 2027.

Ainsi, la part cumulée de ces trois régions passerait de 62,5% en 2026 à 59,8% en 2027. En intégrant la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cette part s’établirait à 69,7% en 2027 contre 73,4% en 2026.

L’évolution des investissements au niveau des trois premières régions susvisées serait néanmoins contrastée. La région Casablanca-Settat conserverait sa première position, avec un volume d’investissement prévisionnel de plus de 64,85 MMDH en 2027 (-5,2%). Sa part dans le total des investissements passerait ainsi de 32,6% à 31%.

La région Marrakech-Safi enregistrerait également un recul de 13,8% de ses investissements prévisionnels qui s’établiraient à environ 23,56 MMDH, ramenant sa part de 13% à 11,3%.

La région Rabat-Salé-Kénitra consoliderait sa deuxième position, avec une progression de 3,7% de ses investissements prévisionnels, qui passeraient de 35,39 MMDH en 2026 à 36,71 MMDH en 2027, portant sa part dans le total de 16,9% à 17,6%.

S’agissant de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, elle devrait enregistrer une diminution de 9,4% de ses investissements prévisionnels, qui s’établiraient à 20,67 MMDH en 2027.

Parallèlement, d’autres régions connaîtraient des progressions notables de leurs investissements prévisionnels, notamment l’Oriental (+31,4%), Fès-Meknès (+17,2%) et Drâa-Tafilalet (+17,7%).

LR/MAP