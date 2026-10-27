CPS de l’UA | Le Maroc réaffirme son attachement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la RDC

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Le Maroc a réaffirmé, mardi à Addis-Abeba, son attachement indéfectible au respect de la souveraineté, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo (RDC), ainsi que sa position constante contre toute forme de séparatisme.

Intervenant lors d’une réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), consacrée à la situation dans l’Est de la RDC, la délégation marocaine a fermement condamné les actions déstabilisatrices des groupes armés qui mettent en péril l’unité nationale des États, tout en réaffirmant l’attachement du Royaume aux principes de bon voisinage, de non-ingérence et de dialogue constructif.

Face à la persistance des hostilités dans l’Est de la RDC et à la détérioration de la situation humanitaire, la délégation marocaine a souligné l’impératif de mettre fin aux violences, de protéger les populations civiles et de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire aux populations affectées.

Elle a, par ailleurs, insisté sur la primauté du dialogue et des voies diplomatiques pour parvenir à un règlement politique, pacifique et durable de cette crise, réaffirmant le soutien du Royaume aux efforts de médiation engagés en vue de rétablir la paix et la stabilité dans la région.

À cet égard, elle a souligné la nécessité d’accompagner ces efforts politiques par un engagement constant de l’UA et de l’ONU, dans le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la RDC et des principes de bon voisinage.

Elle a également rappelé l’engagement du Maroc en faveur de la paix et de la stabilité en RDC, notamment à travers la participation de son contingent à la MONUSCO, dont les membres continuent de servir la cause de la paix avec dévouement, allant jusqu’au sacrifice suprême.

La délégation marocaine a aussi réaffirmé la détermination constante du Royaume à soutenir les efforts visant à rétablir durablement la paix et la stabilité et à promouvoir le développement dans l’Est de la RDC.

LR/MAP