Chambre des Représentants | M. Touzi s’entretient avec une délégation de l’American Jewish Committee

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Président de la Chambre des Représentants, Ahmed Touizi, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec une délégation de l’American Jewish Committee (AJC), conduite par le chef du département des Affaires politiques au sein de cette organisation, Jason F. Isaacson.

Lors de cette entrevue, M. Touizi s’est félicité de la profondeur des relations d’amitié historique liant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, soulignant l’importance de renforcer davantage la coopération bilatérale, y compris dans le domaine parlementaire, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Les entretiens ont été l’occasion de souligner la nécessité de hisser le niveau des échanges économiques et commerciaux et d’établir des partenariats prometteurs, d’autant plus que le Maroc bénéficie d’une position stratégique en tant que porte d’entrée vers le continent africain.

M. Touizi a, par la même occasion, salué la position des États-Unis d’Amérique soutenant l’intégrité territoriale du Royaume et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire.

Par ailleurs, le Président de la Chambre des Représentants a souligné que le Royaume du Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants, représente un modèle de coexistence et de pluralisme religieux et culturel, rappelant que la Constitution du Royaume consacre l’unité de l’identité nationale enrichie par la diversité de ses affluents, dont celui hébraïque, les Juifs marocains ayant constitué, tout au long de l’histoire, une composante authentique de cette identité.

D’autre part, M. Touizi a fait observer que la visite de la délégation américaine coïncide avec le début de la 12ème législature du parlement et l’approbation par la Chambre des Représentants du programme gouvernemental présenté par la Cheffe du gouvernement devant les deux Chambres du Parlement.

Il a, dans ce sens, rappelé la nomination par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, de Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, Cheffe du gouvernement, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction depuis l’Indépendance, mettant en avant la Haute sollicitude dont le Souverain entoure la femme marocaine et l’attention que SM le Roi porte à l’amélioration de sa condition.

De son côté, la délégation de l’American Jewish Committee, en visite de travail au Maroc, a réaffirmé son soutien indéfectible à l’intégrité territoriale du Maroc, saluant le partenariat et l’amitié historique solide unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, et exprimant son engagement en faveur des initiatives visant à renforcer les relations bilatérales.

Les membres de la délégation américaine ont également salué le modèle marocain de coexistence et de tolérance, ainsi que le rôle du Royaume dans la promotion de la paix et de la sécurité aux niveaux régional et international. Ils ont, en outre, exprimé leur appréciation quant à la dynamique de développement que connaît le pays.

Fondé en 1906, l’American Jewish Committee est une organisation internationale engagée dans la promotion du dialogue et de la réflexion, la défense des droits civiques et religieux, la consécration des valeurs de tolérance et la lutte contre toute forme de haine.

LR/MAP