153e AG de l’UIP | Entretiens maroco-cambodgiens sur le renforcement de la coopération parlementaire

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Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahcen Haddad, s’est entretenu lundi à Arusha en Tanzanie avec le vice-président du Sénat cambodgien, Ouch Borith, des moyens de renforcer la coopération parlementaire et de développer les relations entre le Maroc et le Cambodge dans plusieurs domaines.

Lors de cette rencontre tenue en marge des travaux de la 153e Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP), M. Haddad a souligné l’importance d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre le Maroc et le Cambodge, mettant en avant la volonté commune des deux pays de renforcer leurs relations et de tirer profit des atouts qu’offrent la position du Maroc en Afrique et sur la façade atlantique, et celle du Cambodge au sud-est de l’Asie.

A cette occasion, M. Haddad a relevé que les relations entre les deux pays connaissent une dynamique croissante, marquée par la régularité des rencontres aux niveaux diplomatique et parlementaire, appelant à capitaliser sur cette dynamique à travers l’intensification des visites entre les deux institutions législatives et des initiatives conjointes dans les domaines économique, culturel et éducatif.

Il a, également, mis en exergue le rôle que pourrait jouer la diplomatie parlementaire dans l’accompagnement de la coopération économique, à travers notamment l’encouragement de l’organisation de forums économiques et la mise en relation des hommes d’affaires et des entreprises des deux pays, soulignant les possibilités de complémentarité offertes par leurs structures économiques respectives.

Pour sa part, M. Borith a affirmé que le Maroc et le Cambodge partagent des aspirations communes en faveur de la paix, de la stabilité et du développement, ainsi que de la préservation du patrimoine culturel en dépit de la distance géographique qui sépare les deux pays, mettant l’accent sur la nécessité de poursuivre le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, tout en les élargissant à d’autres domaines, notamment économique et politique.

M. Borith a, par ailleurs, exprimé la gratitude de son pays pour les bourses d’études accordées par le Maroc aux étudiants cambodgiens, soulignant l’importance majeure que revêt le développement des ressources humaines pour son pays dans le cadre de ses efforts de développement, tout en réitérant la reconnaissance du Cambodge pour le soutien apporté par le Maroc dans ce domaine.

Les travaux de la 153e Assemblée générale de l’UIP ont débuté lundi à Arusha, en Tanzanie, avec la participation de représentants de parlements du monde entier, dont le Parlement marocain.

Le Maroc y est représenté par une délégation conduite par le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, et qui comprend également Lahcen Haddad, 4ème vice-président de la Chambre, Mohamed Salem Benmassoud, questeur, Hassan Choumais, membre du groupe du Parti Authenticité et Modernité (PAM) et Hanaa Benkhair, du groupe de l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM).

La délégation se compose également de Mansour Lambarki, chef de cabinet du président de la Chambre des conseillers, Saad Ghazi, directeur des relations extérieures et de la communication, ainsi que Hassan Azerkane, chef de la division des relations extérieures.

LR/MAP