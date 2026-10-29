SM le Roi a toujours fait de l’Afrique une haute priorité de la politique étrangère du Royaume (Mme El Mansouri)

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours fait de l’Afrique une haute priorité de la politique étrangère du Royaume du Maroc, a affirmé, jeudi à Moscou, la Cheffe du gouvernement, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, qui représente Sa Majesté le Roi au troisième Sommet Russie-Afrique.

Cette conviction Royale se traduit par des initiatives structurantes, d’une envergure inédite, à savoir l’Initiative des États africains atlantiques, l’Initiative Royale pour l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, qui mise sur le désenclavement de cette région à travers des infrastructures modernes, et le Gazoduc Africain-Atlantique Nigeria-Maroc, qui ancre l’intégration, le co-développement et la stabilité à l’échelle de toute la région de l’Afrique de l’Ouest, a souligné Mme El Mansouri lors la session plénière du Sommet.

A cet effet, a-t-elle soutenu, Sa Majesté le Roi Mohammed VI demeure convaincu que l’Afrique a besoin de tous ses partenaires internationaux, notant que chaque schéma de coopération porte sa plus-value, du moment qu’il s’inscrit dans une complémentarité d’ensemble, qu’il reste basé sur le respect mutuel entre les pays du continent et leurs partenaires et qu’il se destine à une coopération active et à des actions concrètes.

Dans ce sens, elle a indiqué que « le Partenariat Russie-Afrique franchit un cap: celui du passage de la planification aux actes, afin de permettre à notre plateforme d’exprimer son plein potentiel », relevant que les Plans d’action adoptés à Sotchi et à Saint-Pétersbourg ont posé des jalons.

« Il convient aujourd’hui de les adapter également aux priorités du continent africain : la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, l’industrialisation et le transfert de technologies », a-t-elle dit, précisant que le partenariat russo-africain gagnerait à concentrer ses efforts sur ces axes pour les années à venir.

Et de faire remarquer que le Maroc, conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi, reste attaché à ce partenariat et réitère sa volonté, à travers ce Sommet, de contribuer à lancer des axes de coopération concrets et novateurs, ajoutant que le Royaume « se tient prêt à soutenir cette initiative avec toute la force de son expérience, dans le cadre des valeurs communes qui régissent nos relations ».

« Est-il encore besoin de souligner que ce n’est pas uniquement l’Afrique qui a besoin du reste du monde, mais c’est aussi le reste du monde qui a un besoin croissant de l’Afrique », a-t-elle souligné, ajoutant que le Continent africain est fort de ses ressources naturelles, de son capital humain, de son positionnement géographique ainsi que de sa richesse historique, culturelle et politique, ce qui lui confère un rôle grandissant.

Sept ans après Sotchi et trois ans après Saint-Pétersbourg, ce Sommet marque un cap pour le Partenariat Russie-Afrique, qui a d’ores et déjà acté des réalisations importantes, à savoir institutionnaliser les rencontres, consolider le dialogue politique, adopter des plans d’action, ouvrir des chantiers de coopération dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l’énergie, des infrastructures, de la santé, de l’éducation, de la formation et du transfert de technologies et permettre au commerce entre la Russie et le continent africain de franchir le seuil des 27,7 milliards de dollars en 2025, a rappelé Mme El Mansouri.

« Ce troisième Sommet n’est pas seulement une opportunité de se féliciter d’un bilan honorable, mais il est surtout l’occasion d’identifier les prochaines étapes », a insisté Mme El Mansouri, notant qu’il est important de souligner qu’à mesure que le cadre institutionnel du Partenariat se solidifie, les attentes des nations africaines se renforcent, notamment en matière de sécurité alimentaire, d’énergie, de développement et de souveraineté économique.

Evoquant les relations entre le Maroc et la Russie, la Cheffe du gouvernement a relevé que les liens entre les deux pays sont bâtis sur des siècles de relations d’amitié et considérablement renforcés depuis la conclusion du Partenariat stratégique en 2002, puis du Partenariat stratégique approfondi, lors de la Visite Royale à Moscou en 2016.

Elle a, dans ce sens, indiqué que le Royaume se positionne aujourd’hui parmi les trois premiers partenaires économiques de la Russie en Afrique, rappelant que les échanges commerciaux ont atteint 630 millions de dollars en 2025 et les exportations marocaines ont progressé de 18%, outre plus de 7.000 étudiants marocains ayant poursuivi leurs études en Russie en 2024-2025.

« Malgré un contexte géopolitique complexe, nous pouvons nous réjouir du maintien de nos échanges à des niveaux appréciables », s’est-elle félicitée.

Par ailleurs, d’autres chantiers de coopération dans les domaines de l’énergie, des sciences et des technologies notamment, méritent d’être davantage explorés, a fait remarquer Mme El Mansouri, précisant que cette volonté commune d’approfondir « notre dialogue politique et d’explorer de nouveaux horizons de coopération s’est illustrée par la création récente d’un Comité de travail entre nos deux ministères des Affaires étrangères, dont la première réunion s’est tenue en septembre 2026 ».

LR/MAP