Échéances électorales de 2027 | M. Laftit tient une 2e réunion avec les dirigeants et responsables des autres partis politiques

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En exécution des Hautes Instructions Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste et Le glorifie, relatives à la préparation des échéances électorales prévues en 2027 pour l’élection des membres des conseils communaux, des conseils préfectoraux et provinciaux, des conseils régionaux, des chambres professionnelles, des représentants des salariés et de la Chambre des Conseillers, et suite à la réunion tenue le mercredi 28 octobre avec les dirigeants et responsables des partis politiques disposant d’un groupe ou d’un groupement parlementaire, le ministre de l’Intérieur a tenu une deuxième réunion, jeudi après-midi, en présence des dirigeants et responsables des autres partis politiques.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur indique qu’au cours de cette réunion, les dirigeants et responsables des partis politiques présents ont été informés des principales questions soulevées dans la perspective de l’élaboration du dispositif général devant régir les échéances à venir, notamment la reconduction des mesures législatives adoptées lors de la préparation de l’élection des membres de la Chambre des Représentants tenue le 23 septembre 2026, principalement celles relatives à la moralisation des opérations électorales.

A cette occasion, il a été procédé à l’écoute des avis des responsables partisans présents concernant les principales mesures et dispositions qui pourraient être adoptées dans le cadre du dispositif juridique applicable aux échéances de 2027.

Les partis politiques concernés ont été invités à transmettre leurs propositions à ce sujet au ministère de l’Intérieur avant le 15 novembre 2026, ce qui permettra l’élaboration d’un cadre préliminaire concernant les éventuels amendements au dispositif juridique électoral, dans la perspective de les soumettre à la procédure législative dans les meilleurs délais possibles.

Cette réunion s’est déroulée dans un climat positif marqué par un débat franc et responsable, au cours duquel les dirigeants et responsables des partis politiques présents ont exprimé leur adhésion pour contribuer, aux côtés des autorités publiques et des autres acteurs, à faire des échéances électorales de 2027 une étape distinguée dans le processus de consécration du choix démocratique adopté par le Maroc de manière irréversible, sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu perpétue Sa gloire, conclut le communiqué.

LR/MAP